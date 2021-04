Det lysner efterhånden lidt for sommerens EM-fest i Parken, hvor Danmark skal spille sine tre gruppekampe foran eget publikummet.

I første omgang havde regeringen accepteret UEFAs minimumkrav på 12.000 tilskuere.

Men regeringens ekspertgruppe mener nu, at man godt kan skrue op for det antal.

Ud fra smitterisikovurderinger foretaget af Statens Serum Institut foreslår ekspertgruppen i en netop udgivet rapport, at man lukker næsten 16.000 tilskuere ind til EM-kampene i Parken.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Ekspertgruppen foreslår på den baggrund, at såfremt der er et ønske om at tillade flere tilskuere til de fire kampe, kan det gøres med udgangspunkt i modellen i fase 2 for ordningen for større arrangementer med siddende publikum. Det vil svare til en kapacitet i Parken på ca. 15.900 tilskuere,« lyder det i rapporten fra ekspertgruppen.

»Baseret på de løbende dynamiske vurderinger af ovenstående faktorer herunder den epidemiologiske situation, status for vaccineprogrammet, konkrete erfaringer med ordningerne både af praktisk karakter og erfaring i forhold til smittespredning mv. er det herudover ekspertgruppens vurdering, at der senere kan ses på muligheden for at der kan være flere tilskuere.«

Ekspertgruppen er kommet med sin anbefaling på baggrund af den såkaldte superligaordning. Lige nu er den i brug i den bedste danske fodboldrække, hvor man lukker tilskuere ind i sektioner med 500 tilskuere i hver. Anbefalingerne er et oplæg til politisk diskussion.

Det vides endnu ikke, hvordan DBU fordeler billetterne til kampene, som hurtigt blev udsolgt - før coronapandemien lagde verden ned. Danmark møder i gruppespillet Finland, Belgien og Rusland.