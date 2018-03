Fredag blev der trukket lod til kvartfinalerne i dette års Champions League, hvor der er flere store kampe i vente.

Blandt andet blev Liverpool og Manchester City trukket op ad bowlen sammen, og dermed venter der rent engelsk opgør, hvor Jürgen Klopps mandskab skal forsøge at bide skeer med formstærke City. Derudover bliver det også en gentagelse af sidste års Champions League-finale, når Real Madrid med Ronaldo i spidsen møder Juventus.

Vi har fået eksperterne Niels Christian Frederiksen og Per Frimann fra TV3 Sport til at komme med deres vurdering af de fire kvartfinaler.

FC Barcelona - AS Roma

Niels Christian Frederiksens vurdering:

»Barcelona er store favoritter. Bare med Lionel Messi i topform er de storfavoritter. Jeg tror, at det for Roma bare er en tilfredsstillelse at være nået til kvartfinalen. Det vil det ikke være for Barcelona. De drømmer jo om at vinde turneringen, og det er en drømmelodtrækning for dem. Eneste, der taler Romas vej er vel, at den sidste kamp foregår i Rom. Men Barcelona er kæmpe favoritter.«

Chancevurdering: 80-20.



Per Frimanns vurdering:

»Barcelona er for mig store favoritter, men jeg kan godt lide Romas træner. Han kan nogle ting taktisk ved holdet, og selvom det har været lidt op og ned, så synes jeg stadigvæk, at det ikke ser helt så dumt ud. Og de har også et erfarent hold med nogle spillere, som har stor taktisk forståelse, men der er alligevel ingen tvivl om, hvem der er favoritter.«

Chancevurdering: 70-30

Sevilla - Bayern München

Niels Christian Frederiksen vurdering:

»Bayern er store favoritter. Der er der ingen tvivl om. Det er et Sevilla-mandskab, der ikke har gang i nogen stor sæson. De har spillet skidt i den spanske liga, men europæisk set har det jo set fint ud, og de leverede vel den største overraskelse i de sidste mange år ved at slå Manchester United ud. Men Bayern er storfavoritter med Jupp Heynckes ved roret. De har spillet 27 kampe under ham og kun tabt en enkelt, og det siger næsten alt om, hvor godt kørende de er.«

Chancevurdering: 25-75.



Per Frimanns vurdering:

»Selvom vi alle siger, at det er utrolig flot, at Sevilla er nået så langt, så må man bare sige, at det har været rigtig flot at se Sevilla i Champions League. De har spillet to gange uafgjort med Liverpool, og de slår Manchester United ud ved at vinde på Old Trafford. De står godt taktisk, og de kan godt levere overraskelser. Men selvom flere fra Bayern er ved at være gamle, så har de en meget stor erfaring, og der er ingen tvivl om, at de er favoritter til at gå videre.«

Chancevurdering: 40-60

Juventus - Real Madrid

Niels Christian Frederiksens vurdering:

»Jeg har Real Madrid som favorit sammenlagt. Real Madrid kan noget internationalt, som Juventus aldrig har nået. Jeg synes, at Reals og Cristiano Ronaldos formkurve er for opadgående. De rammer som sædvanlig niveauet, når vi nærmer os april og maj, og det er det her europæiske vinder-DNA, der bor i Madrid, der gør, at de er favoritter. Jeg synes ikke, at Juventus er så stærke som sidste sæson. Jeg synes, at flere af spillerne virker til, at de er ved at have nået sidste salgsdato med eksempelvis Buffon og Chiellini.«

Chancevurdering: 35-65

Per Frimanns vurdering:

»Real Madrid fik jo skovlen under Juventus i sidste års finale og overrumplede dem i anden halvleg rent taktisk. Men Juventus kan stadig godt drille Real Madrid, selvom de ikke er lige så stærke som sidste år. Dybala og Higuain kan stjæle scenen, og kollektivet er stadig stærkt. Men jeg tror, at Ronaldo doserer, hvornår han skal være bedst, og det er som regel fra kvartfinalen og frem, at han gør det. Så mon ikke, han gør ligesom han gjorde sidste år og stjæler billedet.«

Chancevurdering: 40-60

Liverpool - Manchester City

Niels Christian Frederiksens vurdering:

»Det er virkelig en interessant konfrontation, for hvis man kigger på stillingen i Premier League, så er City storfavorit. Men hvis man kigger på en duel, som skal afgøres på 180 minutter plus det løse, så ser det mere lige ud. Det er to helt forskellige stilarter. Citys tiki-taka mod Liverpools mere direkte spil. Jeg synes, at Liverpool har noget af det, som gør rigtig ondt på City, så jeg har en lillebitte fidus til Liverpool, men det er så lige, at det alligevel bliver fifty-fifty. Manchester City har aldrig prøvet noget europæisk og er ved at bygge noget op, og det er altså en ordentlig mundfuld at stå over for sådan et irriterende Liverpool-hold.«

Chancevurdering: 50-50.

Per Frimanns vurdering:

»Manchester City er lille favorit mod Liverpool. City er forsvarsmæssigt foran og er blevet bedre, og jeg synes stadig, at Liverpool stadig har nogle udfordringer defensivt nogle gange. Det kan godt være, at Premier League siger én ting, men det er noget andet med europæisk fodbold, og derfor er City heller ikke større favoritter. Jeg har heller ikke haft City som favorit til at snuppe titlen på min personlige power-ranking på noget tidspunkt - jeg har hele tiden haft både Barcelona og Real Madrid foran City.«

Chancevurdering: 45-55

Den første runde af kvartfinalerne spilles den 3. og 4. april, mens returopgørene spilles den 10. og 11. april.