At fodboldfans slås mod hinanden i grupper behøver ikke være ulovligt. De skal bare gøre det på privat grund.

Når fangrupperinger tordner sammen i organiserede slåskampe i skove, er det med en vis bekymring om at være i politiets søgelys.

Sådan lyder det fra en slagsbror fra de såkaldte "skovhold", der sympatiserer med forskellige fodboldklubber, som Ritzau har talt med.

"Skovdrengen" ønsker at være anonym, men redaktionen er bekendt med vedkommendes identitet.

Men slagsbrødrene kan frit tæske løs på hinanden - så længe det foregår på privat grund, forklarer Mette Grith Stage.

Hun er forsvarsadvokat og har ført adskillige voldssager.

- Hvis der er nogen i området, som på en eller anden måde ser det her, så ville et skovslagsmål i hvert fald være en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, siger Mette Grith Stage.

- Men hvis det foregår et sted helt afgrænset, og der ikke er andre, der er generet af det, så er det ikke en overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, siger hun.

Skifter slagsbrødrene skovbunde ud med privat grund, sikrer samtykke grupperingerne imellem, at slåskampene kan betegnes som lovlige, påpeger forsvarsadvokaten.

- Det ville ikke som udgangspunkt være ulovligt, hvis der er givet samtykke til det. Det er i princippet det samme, hvis man går til kickboxing.

- Vold er strafbart, medmindre der foreligger et samtykke. I den her situation foreligger der et samtykke.

- Problemet opstår, hvis der lige pludselig er en, der ændrer mening, eller at det går ud over det forventelige, siger hun.

Hun bakkes op af Thomas Elholm, professor i strafferet ved Syddansk Universitet.

Han påpeger, at der dog er en grænse for, hvor voldelige slåskampene må være - selv om slagsbrødrene mødes på privat grund.

- Du kan give samtykke til, at en anden kan slå på dig. Men de kan ikke give samtykke til at stikke hinanden med knive, siger han.

Ifølge Mette Grith Stage overtræder slåskampene i skovene ordensbekendtgørelsen, fordi de er "egnet til at forstyrre den offentlige orden".

Derudover er det ifølge straffelovens paragraf 134a ulovligt at aftale slåskampe på offentlig grund.

Det kan give fængsel på op til et år og seks måneder.

/ritzau/