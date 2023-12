Både i England og i Danmark har fodboldekspertene fået nok af Manchester Uniteds angrebsspil.

Nok engang klumpede sovsen i uhørt grad for den kriseramte storklub, da de 23. december blev slået af West Ham og var komplet ufarlige foran hjemmeholdets mål.

Kort sagt fik danske Rasmus Højlund - der havde været syg op til kampen - intet at arbejde med og formåede heller ikke selv at skabe noget, og nu kan både de danske og engelske eksperter ikke se anden udvej, end at Manchester United må have nye folk ind.

Hos det store lokalmedie Manchester Evening News følger man klubben meget tæt, og de skyder med skarpt efter endnu et nederlag i Premier League.

Først mod Højlund.

»Hans hidtil mest harmløse præstation for United, og han faldt til tider for dybt ned i banen. Ude af sync med angrebet og kom ud i det 54. minut,« skriver de og giver ham karakteren fire ud ti - den laveste af alle.

Samme vurdering får hans holdkammerater Antony og Bruno Fernandes.

Det er første gang siden 1992, at Manchester United ikke scorer i fire Premier League-kampe i streg, og dengang svarede de igen ved at købe legenden Eric Cantona, påpeger mediets sportschef, Samuel Luckhurst.

»De bliver nødt til at købe en angriber i næste måned, men det har stået klart længe.«

Rasmus Højlund er nu på 14 Premier League-kampe uden mål eller assists.