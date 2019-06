To fodboldeksperter stiller spørgsmålstegn ved, om Brøndbys kommende cheftræner har den nødvendige slagkraft.

Brøndbys kommende cheftræner, Niels Frederiksen, har de teoretiske og taktiske værktøjer i orden.

Men spørgsmålet er, om han også har slagkraft og modstandsstyrke nok til at begå sig i en klub som Brøndby, hvor presset både internt og eksternt er ganske voldsomt.

Sådan lyder reaktionen fra Viasat-kommentator Jesper Thygesen og Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen.

Allan Olsen bruger i en kommentar formuleringen "det lugter ikke af storhed" om vestegnsklubbens ansættelse af den nuværende U21-landstræner. Jesper Thygesen erklærer sig umiddelbart "mellemfornøjet". Niels Frederiksen kommer i hans øjne uden den store slagkraft.

-Er kropssproget og kommunikationen stor nok? Jeg synes ikke, at hans kropssprog og hans øjne viser mig så fast et udtryk.

- Jeg ved, hvor meget pres der bliver på ham i en klub som Brøndby. Så på det område må han gerne overraske mig positivt, siger Jesper Thygesen.

I Brøndby er presset voldsomt fra både fans, omverden og ikke mindst den passionerede bestyrelsesformand og hovedaktionær Jan Bech Andersen.

Samtidig skal resultaterne gå hånd i hånd med ambitionen om at integrere talenter fra klubbens ungdomsafdeling, Masterclass.

- Transitionen med unge spillere fra talenthold til førstehold er bare meget sværere i Brøndby, fordi der er krav fra fans om at blive mester og internt om at være top-3-hold, og så sidder der 15-20.000 tilskuere på stadion, som både kan være en fordel og et boost, men så sandelig også være intimiderende, siger Jesper Thygesen.

- Jeg tænker, at man også internt skal have noget power i forhold til de samtaler, man har med Jan Bech Andersen. Dér får Niels i hvert fald en stor opgave, og en anden type, et større navn, måske en udlænding havde måske haft bedre vilkår på det område.

Allan Olsen peger også på netop de to umiddelbart svært forenelige opgaver: Øjeblikkelige resultater og langsigtet talentintegrering.

- Kig lige på cv'et, der inden U21-landstrænerjobbet hed B93 (ungdomstræner og talentchef), Lyngby og Esbjerg.

- Det er altså ud af de beskyttede værksteder for Frederiksen!, skriver Allan Olsen på eb.dk

- Det definerer trods alt en topklub, at der skal leveres år efter år og at man ikke bruger fire-fem sæsoner på at tro på noget, der kun måske folder sig ud som et slagkraftigt mandskab, lyder det videre fra sportschefen.

Både han og Jesper Thygesen ønsker derfor den nyudnævnte cheftræner lykke til.

- Min første reaktion gik i retning af at se glasset som halvtomt, men efter jeg lige har trukket vejret to gange, er jeg nok allermest nysgerrig.

- Brøndby har fået en træner, der taler dansk og kan kommunikere følelser og en historie omkring klubben, og han kan være et narrativ til at skabe historien om Brøndby i sit sprog.

- Men lad os nu håbe for ham, at han får en god start, for han har ikke meget at stå i mod med i modvind, som jeg ser det, siger Jesper Thygesen.

/ritzau/