De burde skamme sig!

Kritikken af Uefas håndtering af corona-kaosset, som har sendt fodbold-Europa til tælling, er til at tage at føle på i denne uges Fodbold FM.

»Jeg forstår ikke, at Uefa vælger at gøre det mere besværligt for sig selv ved at lade enkelte kampe blive spillet i stedet for at slå hårdt ned og aflyse alle kampene. Det har været skandaløst,« siger Ken Ilsø, tidligere professionel fodboldspiller, i B.T.s podcast om fodbold.

Han bakkes op i sin kritik af Uefa af Steffen Dam, B.T.s spilekspert. Han mener, at det var forkert, at de fleste af de europæiske kampe blev spillet i den forgangne uge.

»Det var en meget kluntet beslutning af Uefa, hvor de pengemæssige hensyn i for lang tid havde for meget at sige. De har tænkt med pengepungen og har ikke haft de sundhedsfaglige briller på. Det var en skidt aften for europæisk fodbold,« siger Steffen Dam.

Spredningen af coronavirus, som har lammet store dele af Europa, fik for alvor følger for fodbolden på kontinentet i sidste uge.

I takt med at forskellige landes regeringers tiltag blev mere og mere drastiske i bekæmpelsen af virussen, blev flere af de største ligaer en efter en sat på standby gældende for de kommende uger.

Uefa tillod dog, at både Champions League-runden tirsdag og onsdag blev spillet, mens det samme var tilfældet med alle Europa League-kampene – med undtagelse af to aflyste kampe.

Enkelte kampe blev spillet bag lukkede døre, mens der var fuldt hus andre steder. For eksempel i Istanbul, hvor FC København tabte 1-0 til Basaksehir, mens Danmark reelt var blevet lukket ned.

Det fik FCK-træner Ståle Solbakken op i det røde felt over Uefas inkonsekvens.

Michel W. Davidsen, B.T.s fodboldredaktør, som var tredje mand i denne uges Fodbold FM-panel, forstår FCK-trænerens frustration.

»Kampen fyldte ikke meget for FCK-spillerne. Helt op til kampstart tænkte de på coronavirussen og udviklingen i Danmark. De har været psykisk ramt af det,« siger han.

Midt under corona-debatten blev der også plads til fodboldnørdet debat med gæsterne i Fodbold FM i denne uge – om Kasper Dolbergs målsucces i fransk fodbold, om OB's formnedgang i Superligaen og om Ajax Amsterdams status som Danmarks talentfabrik nummer et.

Fodbold FM er B.T. Sports podcast om fodbold – og kun fodbold.

Hver mandag debatterer aktører fra fodboldverdenen de vigtigste begivenheder og emner fra ind- og udland.

Vært er Steffen Gronemann. Følg Fodbold FM på Facebook og på Twitter.