Christian Eriksen var i hopla i Brentfords 2-0-sejr lørdag mod Burnley.

Fem minutter før tid sendte Eriksen et perfekt indlæg ind i panden på topscorer Ivan Toney, og kort efter sendte han selvsamme Toney i dybden, hvilket resulterede i straffespark, som angriberen sikkert scorede på.

Fansene i London var svært begejstret for den danske stjernes indsats i kampen, og han bliver rost til skyerne i flere engelske medier.

Men også hjemme i Danmark var eksperterne i TV 3-studiet meget begejstret for en ny fantastisk kamp af danskeren. Jesper Grønkjær og Peter Kjær blev sågar rørte over at se situationen, hvor Christian Eriksen servede bolden med venstrebenet ind til Ivan Toney.

Foto: DAVID KLEIN Vis mere Foto: DAVID KLEIN

»Da vi sad og så det, blev vi jo begge smårørte. Vi talte om, at han jo ligner sig selv. Christian Eriksen, det er godt og det er glædeligt, og det var det der moment of magic, som Thomas Frank taler om,« sagde Jesper Grønkjær efter kampen.

Herefter gik snakken i studiet på, hvad det er der gør, at Christian Eriksen spiller så godt, når han befinder sig i London, og om han komme til at fortsætte med spille i en klub i storbyen.

»Jeg tror han spiller i London. Jeg tror ikke, at Brentford er helt way off. Det tror jeg virkelig ikke. Jeg kan bare forstille mig, at det er noget med ikke at rykke familien for meget op, og at han derfor bliver i England, sagde Jesper Grønkjær i TV 3-studiet.

Med den nuværende form, som Christian Eriksen er i, er et landsholdscomeback langt fra urealistisk. Brentford-træner Thomas Frank sagde på et pressemøde fredag, at han allerede mener, at Christian Eriksen er klar til et comeback til landsholdet.

»Det er selvfølgelig op til Kasper at beslutte. Formmæssigt? Der er han klar,« sagde Thomas Frank.

Om Christian Eriksen vender tilbage til landsholdet vil vise sig i slutningen af marts, når landsholdet bliver samlet og skal spille to træningskampe mod henholdsvis Holland og Serbien.