Tv3 Sport-eksperten Poul Hansen gav sin ærlige mening tilkende torsdag aften, da Esbjerg mødte HB Køge i 1. Division.

Her var han meget utilfreds med en aktion fra Yuri Yakovenko, hvor Esbjerg-angriberen forsøgte at trække tiden med relativ lang tid tilbage på uret.

»Hold kæft, det er det dummeste, jeg kender, og det er hver gang,« lød det helt præcist fra den tidligere OB-træner.

Poul Hansen har tidligere været træner i eksempelvis OB.

Og det var tidspunktet i kampen, der fik Tv3 Sport-eksperten op i det røde felt.

»Der er syv eller otte minutter tilbage. Tror han, han kan stå ude ved hjørneflaget så lang tid?«

Yuri Yakovenko lykkedes overhovedet ikke med at trække tiden, og det endte med, at han begik et frispark.

»Så spil i det mindste sammen med nogen i stedet for at stå der alene. Men det må virke nogle gange, siden de bliver ved med det,« lød det afsluttende fra den irriterede Poul Hansen.

Esbjerg vandt opgøret knebent med 1-0, og det betyder, at de stadig kan sikre sig oprykning til Superligaen i næste sæson. Det kræver dog en god slutspurt i den indeværende sæson.

Esbjerg er i skrivende stund fire point fra Silkeborg på andenpladsen i 1. Division, men vestjyderne har spillet en kamp mere.