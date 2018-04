Peter Schmeichel er havnet i en shitstorm for at være vært på et VM-program på den statsdrevne russiske tv-station RT.

Særligt i Danmark er kritikken fra eksperter og politikere haglet ned over det danske landsholdsikon, som er hyret som vært på ’The Peter Schmeichel Football Show’, hvor han skal guide RT-seerne gennem de 11 værtsbyer til VM i Rusland på den kontroversielle tv-kanal.

»Hvordan kan Schmeichel få sig selv til det her? Reklamesøjle for Putins propagandakanal RT. Er der ingen nedre grænse for, hvad folk vil gøre for penge,« skrev De Konservatives forsvarsordfører, Rasmus Jarlov, på Twitter.

Se indslaget fra RT, hvor Peter Schmeichel guider rundt i VM-byen Nísjnij Nóvgorodi:

Ruslandsekspert Flemming Rose synes dog ikke, at Peter Schmeichels medvirken er så kritisabel, som det ellers er blevet udtrykt.

»Schmeichel er jo ikke journalist, og han viser rundt i de byer, hvor der skal spilles fodbold. Det er en reklame på linje med den slags reklamer, som alle lande laver op til slutrunder eller olympiader. Jeg har svært ved at blive rigtigt forarget,« siger Flemming Rose, som er seniorforsker ved Cato Institute i Washington, til Berlingske.

Han mener ikke, at man bør hidse sig op over målmandslegendens værtsrolle. På linje med dengang Michael Laudrup tog et job som træner i russiske Spartak Moskva, så handler det om penge.

»Michael Laudrup besluttede at blive træner i Spartak Moskva i 2008 lige efter den russiske militærintervention i Georgien. Dengang var situationen den samme, hvis den ikke ligefrem var værre, men også dengang var penge det vigtigste for fodboldens store navne,« siger Flemming Rose.

Michael Laudrup blev hentet til som træner i Spartak Moskva i 2008. Foto: Niels Krogsgård Michael Laudrup blev hentet til som træner i Spartak Moskva i 2008. Foto: Niels Krogsgård

Kritikken mod Peter Schmeichel går på, at han er med til at blåstemple Vladimir Putins udskældte russiske styre, som er på kant med Vesten. I øjeblikket overvejer regeringen, om Danmark skal følge Storbritanniens beslutning og lade ministre og kongelige blive væk fra sommerens VM i Rusland i protest mod giftangrebet på den russiske eks-spion Sergej Skripal og hans datter på britisk jord.

Ruslands-ekspert Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved Dansk Institut For Internationale Studier, kaldte i BT i fredags RT for en tv-station, der leverer disinformation og tendentiøs journalistik for at komme brudt ud med pro-russiske synspunkter.

Den amerkanske sikkerhedstjeneste,CIA, kalder direkte stationens indhold for propaganda.

Om Schmeichels rolle sagde Flemming Splidsboel Hansen:

»I virkeligheden er det harmløst. Han fortæller noget positivt om VM i Rusland og har ja-hatten på. Men han er hyret for at få de positive russiske budskaber bredere ud qua sit store brand, og han skal give kanalen legitimitet.

Big boy and his big toy. @pschmeichel1 took this Ural truck, made at legendary GAZ factory @gazgroupauto in Nizhniy Novgorod, for a test drive on #thepeterschmeichelshow #WorldCup2018 #nizhniy_novgorod Et opslag delt af The Peter Schmeichel Show (@thepeterschmeichelshow) den 28. Jan, 2018 kl. 12.23 PST

Kritikken af indslaget fik i fredags Den Russiske Ambassade i København til at forsvare RT og Peter Schmeichels i en række tweets:

»Det er besynderligt at opleve danske medier bruge de mest odiøse og dubiøse Ruslands-’eksperter’, inklusiv når det gælder dækningnen af VM. Vi er overraskede over termen ’kontroversiel’ om programmet med den store danske fodboldspiller Peter Schmeichel,« lyder det fra ambassaden, som tweeter videre:

»Sport er per definition ikke en del af politik. Peter Schmeichel arbejder ikke for Putin, men for fodbolden. Lad være med at forgifte fodbolden.«