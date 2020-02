FC København bookede torsdag aften billet til ottendedelsfinalerne i Europa League, da hovedstadsklubben besjerede Celtic med 3-1 i Skotland.

Fredag blev der trukket lod, og her blev Istanbul Basaksehir trukket som modstander til FCK.

Fodboldekspert Mikkel Bischoff synes, at lodtrækningen er god for FCK:

»Sportsligt er det et af de bedste hold, de kunne trække. Men omvendt er Istanbul Basaksehir ikke et sexet fodboldhold, som Roma og Manchester United eksempelvis er.«

Mikkel Bischoff kalder ikke lodtrækningen for 'sexet'. Foto: Nils Meilvang

De to ottendedelsfinaler mod det tyrkiske storhold skal spilles 12. marts i Istanbul og 19. marts i København.

Mikkel Bischoff mener, at københavnerholdet har en fornuftig chance for et videre avancement:

»FCK vil ikke være favoritter mod noget hold i Europa League, men Istanbul Basaksehir er et af de hold, hvor jeg vil vurdere chancen for at gå videre til 50/50.«

Den tidligere fodboldboldspiller håber, at FCK vil blive ved med at være godt organiseret. Det ser han nemlig som nøglen til succes.

Istanbul Basaksehir har tidligere Premier League-spillere som Gael Clichy, Demba Ba, Martin Skrtel og Robinho i truppen.

De har henholdsvis en fortid i Arsenal, Chelsea, Liverpool og Manchester City og har tilsammen spillet mere end 700 Premier League-kampe.

Alle fire spillere har rundet 34 år, men Mikkel Bischoff mener alligevel, at de er navne, der kan trække folk på stadion.

Han tilføjer dog, at han ikke er sikker på, at de stadig har et niveau, der kan gøre ondt på FCK.