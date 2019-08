Hvad skal der ske med Nicklas Bendtner?

Et spørgsmål, der endnu ikke er blevet besvaret. Det ligger fast, at han er færdig i Rosenborg. Og det er også blevet meldt ud, at han har fået fri til at finde sig en ny klub.

Men indtil videre er der altså ikke sket noget med danskeren. Sådan kan det også meget vel forblive, spår TV 2 Norges fodboldekspert, Erik Huseklepp.

»Han har en god kontrakt deroppe (i Norge, red.) og tjener en masse penge. Hvis han går kontrakten ud, kan han finde en ny klub. Det indtryk jeg har fået er, at han virker ligeglad med at skulle vente et halvt år.«

Sådan siger han i TV 2 Norges program FotballXtra.

Nicklas Bendtner har ikke spillet for Rosenborg i tre og en halv måned - hans sidste kamp var den 28. april mod Molde, og i store dele af foråret var der mange spekulationer omkring den danske angriber.

For i den nye sæson var det sparsomt med spilletid til Bendtner, der til sidst blev helt udeladt af truppen. Og efter et par måneder kom meldingen fra klubbens sportsdirektør Stig Inge Bjørnebye.

»Nicklas går til sommer,« sagde han den 23. maj. Og hele situationen omkring Nicklas Bendtner, der ellers var fast mand i Rosenborg, får Erik Huseklepp til at ryste på hovedet.

»Jeg kender Horneland (Rosenborgs træner, red.), og han spiller en slags fodbold, hvor der ikke er råd til, folk ikke gør deres arbejde. Han har ikke råd til en angriber, der ikke laver noget. Det er ikke sikkert, Bendtner er ligeglad med, om han spiller eller ej,« siger Erik Huseklepp.

Nicklas Bendtner kom til Rosenborg i foråret 2017, og i sin første sæson i klubben blev han topscorer i klubben med 19 mål.

Sæsonen efter gik det dog ikke ligeså godt for Bendtner, der her blot scorede fem gange, inden han blev vraget i denne sæson.

Hvad fodboldfremtiden bringer, og i hvilken klub, Bendtner skal spille i, er der ikke afklaring omkring endnu. Kontrakten med Rosenborg udløber til vinter.