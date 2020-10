Det er vist kun de færreste tilhængere af FC Barcelona, der begræder Josep Bartomeus afgang.

For den nu forhenværende præsident i den catalanske storklub har i mange år været særdeles udskældt af fans og spillere for blandt andet svigtende resultater og en skrantende økonomi.

Det fortæller Morten Glinvad, der er fodboldkommentator på TV 2 Sport, til B.T.

»Bartomeu var en mand, der var på vej ud under alle omstændigheder. Han er den store taber i al den ballade, der har været omkring klubben. Han er jo hamrende upopulær, og mange mener, at han har ødelagt en del ved klubben,« forklarer han.

57-årige Josep Maria Bartomeu. Foto: Alejandro Garcia

Ifølge Morten Glinvad var der ingen anden udvej for Josep Bartomeu, efter klubbens medlemmer havde fået stablet en mistillidsafstemning på benene:

»Han har nok godt kunnet fornemme, hvor det bar hen, og for ikke at udsætte sig selv for den ydmygelse, det ville være at blive den første præsident i historien, der blev udsat for det her mistillidsvotum, har han nok valgt at gå af.«

Én af de spillere, der har været ekstremt utilfreds med ledelsen i Barcelona, er den altoverskyggende stjernespiller Lionel Messi.

I august sendte den 33-årige argentiner chokbølger gennem fodboldverdenen, da han meddelte, at han ville forlade sin barndomsklub, fordi han ikke længere havde tillid til ledelsen – primært rettet mod Josep Bartomeu.

Foto: MANU FERNANDEZ, PAU BARRENA

Han valgte dog i sidste ende at blive i klubben på grund af familiemæssige forhold og en klausul i kontrakten, der gjorde, at han alligevel ikke måtte forlade klubben på det tidspunkt.

I stedet kan Messi fra januar begynde at forhandle en kontrakt med en anden klub på plads, da den argentinske stjernes nuværende kontrakt med FC Barcelona udløber til sommer.

Og netop derfor bliver angriberen da også en vigtig faktor i det kommende præsidentvalg, klubben står over for.

»Det kommer til at betyde, at Messis fremtid bliver et omdrejningspunkt i valgkampen. Hvis en kandidat kan sige, at Messi bliver i klubben, hvis den pågældende kandidat bliver valgt, så vil det jo være det ultimative trumfkort at spille,« siger Morten Glinvad og tilføjer:

33-årige Lionel Messi. Foto: ALBERT GEA

»Valgkampen bliver mere konkret nu, og på den sporstlige front er det intressant at se, hvordan et hurtigere valg kan påvirke transfers og Messi-situationen. Hans magt og indflydelse er i hvert fald stor.«

Josep Bartomeu annoncerede tirsdag aften på et pressemøde, at han trækker sig som præsident i Barcelona. Resten af bestyrelsen er også færdig i klubben.

Det sker på baggrund af, at 20.000 medlemmer af Barcelona i september skrev under på, at både præsidenten og bestyrelsen skulle væltes, og derfor var der arrangeret en afstemning om et mistillidsvotum mod Bartomeu, som skulle afvikles søndag og mandag.

Josep Bartomeu nåede at være præsident i FC Barcelona fra 2014 til 2020.