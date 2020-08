Der venter muligvis de danske fodboldfans en overraskelse eller to, når der mandag er landsholdsudtagelse.

Her udtager Kasper Hjulmand nemlig for første gang truppen til det danske landshold efter at have overtaget styrepinden fra Åge Hareide.

Og spørger man B.T.s klummeskribent og ekspertkommentator hos Discovery Morten Bruun, er der umiddelbart flere spillere, der springer i øjnene som en potentiel overraskelse.

»Som jeg ser det, er der fire 'nye' spillere, der banker på for en mulig udtagelse,« siger han.

48-årige Kasper Hjulmand. Foto: Niels Christian Vilmann

Og flere af dem har endda oplevet at blive sat på holdkortet under Kasper Hjulmands ledelse tidligere i karrieren.

»Enten Mikkel Damsgaard, Rasmus Falk, Victor Nelsson eller Casper Højer Nielsen tror jeg, Hjulmand godt kunne finde på at udtage. Måske endda to af dem,« forklarer tv-eksperten på trods af landstrænerens tidligere udtalelser om, at det bliver svært for Superliga-spillere at komme på landsholdet.

Netop overraskelser håber Morten Bruun da også at se fra Danmarks nye landstræner:

»Han skal jo ikke være Åge Hareide, han skal være Kasper Hjulmand, og det skal man kunne se på udtagelsen.«

Han slår herefter fast, at selv om der er en ny mand ved roret, så bliver det svært at ændre på det landshold, der trods alt spillede Danmark til to slutrunder:

»Jeg tror, det bliver en ret konservativ udtagelse af Hjulmand, men der er forhåbentlig plads til at hive en kanin eller to op af hatten.«

Hvis ikke den berømte kanin hives op, vil det da også være en stor skuffelse for den danske kommentator.

»Jeg vil blive voldsomt skuffet, hvis jeg ser landsholdstruppen og tænker, at den ville Åge Hareide også have udtaget. Vi skal kunne se, at det er Hjulmands hold nu,« forklarer han.

20-årige Mikkel Damsgaard er netop skiftet til italienske Sampdoria. Foto: Henning Bagger

Og det at sætte sit præg på et landshold kommer først og fremmest til udtryk ved udtagelsen af spillerne. Derfor peger Morten Bruun da også på, at det skal kunne ses, at en ny mand står i spidsen for Eriksen og co.

»Jeg vil gerne kunne pege på en spiller og sige: 'Okay, den spiller dér har Hjulmand udtaget. Det ville Hareide altså ikke have gjort'. Og her kunne Mikkel Damsgaard være et godt bud,« lyder det videre.

Morten Bruun forventer dog ikke, at vi kommer til at se en større revolution – på trods af enkelte overraskelser:

»Der er en EM-slutrunde om et år, så tidspunktet er ikke velegnet til et generationsskifte, og derudover har Hjulmand i mange af sine udtalelser lagt sig overraskende tæt op ad Åge Hareide.«

Af samme årsag vil danske roligans nok også kunne se et væld af gengangere fra Hareides tid landstræner mandag.

»Jeg tror, han holder sig til de spillere, der har været en del af landsholdet de seneste tre til fire år. Jeg er dog i tvivl om, hvorvidt Lasse Schöne bliver udtaget, og så tror jeg faktisk heller ikke, at Lerager kommer med. Ikke i denne omgang,« afslutter Morten Bruun.

Mandagens landsholdsudtagelse finder sted i Parken klokken 13.

Kasper Hjulmand står herefter foran sin debut som dansk landstræner, når landsholdet 5. september åbner Nations League med en kamp mod Belgien.

Tre dage senere kommer England på besøg. Det sidste hold i Danmarks Nations League-gruppe er Island.