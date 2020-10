I årevis har danske fodboldfans set frem til, at EM-slutrunden kommer til Parken.

Det var meningen, at Danmark skulle spille alle tre - for længst udsolgte - gruppekampe i Parken allerede i juni i år. Men det blev som bekendt udskudt med et år, da coronavirussen pludselig meldte sin ankomst.

Men ak, den verdensomspændende pandemi kan stadig nå at få sat et frygteligt aftryk på fodboldfesten til sommer.

For spørger man Nils Strandberg Pedersen, der har været direktør i Statens Serum Institut, skal vi ikke regne med, der må komme mange mennesker på lægterne til de kommende EM-slutrunder i håndbold og fodbold.

»At tro, man kan afholde kæmpe arrangementer af den type med tilskuere, vil jeg tvivle meget på, men jeg vil da håbe det. Jeg elsker fodbold,« siger Nils Strandberg Pedersen i TV 2-programmet 'Lippert'.

Han tvivler især på, at EM i kvindehåndhold i Danmark til december bliver med dansk håndboldfans på lægterne.

»Jeg ser ikke for mig, at vi kommer til at se EM i håndbold med publikum. Under ingen omstændigheder. Ikke sådan dér,« lyder det.

Han spår, at det bliver enten som til Champions League-kampe, som de bliver spillet lige nu med nul tilskuere eller maksimalt med de 500 tilskuere, der lige nu er tilladt i Superligaen. EM i håndbold skal spilles til december, og her er de danske håndbolddamer på hjemmebane i Herning, hvor de altså formentlig må undvære det helt vilde publikumstryk.