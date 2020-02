BBC har fyret fodboldeksperten Craig Ramage for at udtrykke sig racistisk i en podcast.

Podcasten handlede om Derby, hvor Craig Ramage selv spillede seks år som professionel, men han er tilsyneladende ikke imponeret af en række spillere på det nuværende mandskab.

Craig Ramages kritik lød blandt andet:

»Når jeg ser på tingene og ser på bestemte spillere; deres kropssprog, fremtoning, måden de opfører sig - så føler man bare 'vent lige et øjeblik - han har brug for at komme ned på jorden’,« sagde Ramage, før han tilføjede:

»Det vil jeg formentlig sige om alle de unge sorte fyre.«

Den kommentar mødte hurtigt hård kritik fra blandt andet Derbys ledelse og flere spillere i Championship-klubben.

Og efter en enkelt dags betænkningstid modtog Craig Ramage så en fyreseddel fra BBC

En talsperson fra BBC udtaler ifølge engelske The Mirror:

»Det var nogle fuldstændig uacceptable kommentarer, og vi vil ikke længere arbejde sammen med Craig.«

Craig Ramage har da også selv beklaget sine udtalelser.

»Jeg ønsker at undskylde for en kommentar, jeg kom med efter gårsdagens kamp (i podcatsen, red.). Det, jeg sagde, var fuldstændig upassende og utilsigtet.«

»Race er irrelevant i forhold til de udfordringer, som jeg diskuterede, og jeg fortryder inderligt, hvad jeg sagde. Jeg håber inderligt, at spillerne accepterer min undskyldning,« har Ramage blandt andet skrevet på Twitter.