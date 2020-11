Fodboldeksperten Mikkel Bischoff mener, at FCK råder over for lidt sportslig viden og knowhow i ledelsen.

For første gang i seks uger kom Ståle Solbakken med sin version af fyringen som træner og manager i FC København.

Det skete i et langt interview, der blev bragt i programmet Onside på TV3+ søndag aften.

Her langede nordmanden kraftigt ud efter bestyrelsen og ledelsen i klubben for manglende fodboldfaglig forstand.

Mikkel Bischoff, der er fodboldkommentator på Discovery Networks, har set interviewet og mener, at Solbakken rammer plet med den del af kritikken.

- Ståle efterlader et kæmpe tomrum, som FCK får svært ved at udfylde. Sådan er det, når én person, der har været for betydningsfuld, er væk. Og det er et kæmpe problem for dem.

- Han havde alt for mange ting at gabe over i FCK, og resten af organisationen er på en eller anden måde blevet dovne. De havde ikke forberedt sig på, hvad der skulle ske efter fyringen, siger Bischoff.

Efter fyringen af Solbakken 10. oktober blev William Kvist, som sidder i bestyrelsen, ansat som midlertidig sportslig leder. 2. november blev Jess Thorup ansat som ny cheftræner.

- Det virker for mig, som om det kun er William Kvist, der har lidt sportslig viden i FCK-ledelsen. Men han har ikke så meget pondus.

- Det er grundlæggende meget vigtigt for en klub, som gerne vil gøre det godt, at man har nogle folk højere oppe, som kan lægge en strategi, som er bæredygtig for klubben, forklarer Bischoff.

Han vurderer ikke, at FCK lige nu har en ledelse, der har den nødvendige sportslige ballast.

- Det er fuldstændigt indiskutabelt, at der mangler sportslig viden. William Kvist er der, men han har endnu ikke kontakterne og det netværk, der skal til, så det er ikke nok med ham. Der skal mere ind, mener Bischoff.

Inden Solbakkens fyring skiftede Johan Lange, der var teknisk direktør i FCK til et job som sportsdirektør i Premier League-klubben Aston Villa.

- De har også mistet Johan Lange, som var lidt mere anonym, men som havde en kæmpe rolle. Det er der ikke blevet snakket så meget om.

- Men der er forsvundet så meget knowhow ud af den organisation det seneste halve år med begges afgang, påpeger Bischoff.

Han efterlyser, at FCK snarest får flere fodboldfaglige folk ind i bestyrelsen og ansætter en ny gennemslagskraftig sportsdirektør.

- Det skal gå hurtigt. De skal have nogle folk ind i bestyrelsen og opbygget en organisation, som har mere forstand på fodbold.

- For det har virket som om, at det har været Ståle og Johan Lange, som har kørt det og taget en masse kampe, og at det har opvejet, at bestyrelsen og dem højere oppe ikke har noget som helst forstand på det.

- For at udfylde det tomrum skal der komme folk ind højere oppe, som har styr på det og ved noget om fodbold, mener Bischoff.

FCK tager mandag aften klokken 19 imod Randers FC i Superligaen.

