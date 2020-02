Et sensationsskifte er ved at ske i Spanien, hvor FC Barcelona meldes tæt på at købe Martin Braithwaite i CD Leganés for omkring 135 millioner kroner.

B.T.s kilder fortæller, at skiftet bliver en realitet senere onsdag. Alligevel er der allerede rygter om, hvornår Braithwaite skal videre fra Barcelona igen - og der er ikke så længe til.

Mediet Sport skriver, at Barcelona køber Martin Braithwaite for at sælge ham igen til sommer.

Det er et scenarie, som B.T.s klummeskribent Morten Bruun finder meget sandsynligt:

Morten Bruun. Foto: Claus Fisker Vis mere Morten Bruun. Foto: Claus Fisker

»Barcelona har ikke brug for Martin Braithwaite til sommer. De har brug for ham nu, hvor de er ramt af skader. Han er ikke god nok, når truppen er skadesfri. Derfor kan han meget vel blive solgt videre til sommer.«

Fodboldeksperten ved godt, hvorfor Braithwaite ikke har niveau til Barcelona:

»Fodboldverdenen er skruet sådan sammen, at du ikke spiller i bundklubber i Frankrig og Spanien, hvis du er verdensklasse og kan spille i Barcelona.«

Morten Bruun mener alligevel, at den danske landsholdsspiller får muligheden for at bevise sig selv i løbet af de kommende måneder.

»Jeg tror da, at han kommer til at får spilletid og dermed få en rolle. Ellers virker købet meget meningsløst.«

Barcelona overvejde også at købe Ángel Rodríguez i Getafe, men Sport mener, at valget er faldet på danskeren, der med sine 28 år er fire år yngre end Ángel Rodriguez.

Derfor vurderer Barcelona, at de nemmere kan sælge Martin Braithwaite til sommer og dermed måske få deres penge tilbage.

28-årige Martin Braithwaite har gang i en fornuftig sæson for CD Leganés, hvor han har lavet seks mål i 24 kampe i den spanske liga.