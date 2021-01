Fodboldeksperten Karen Carney har slettet sin Twitter-konto efter mange chikanerende kommentarer rettet mod hende.

De er kommet, efter den tidligere fodboldspiller kom med en uheldig bemærkning efter Premier League-kampen mellem West Bromwich og Leeds. Det skriver The Guardian.

Her sagde 33-årige Karen Carney, at Leeds, der rykkede op i sommer, kun kom tilbage i Premier League takket være coronakrisen.

Det fik Leeds til tasterne på Twitter, hvor de ironisk gentog hendes ord, mens de påpegede, at de vandt den næstbedste række i England med 10 point i den seneste sæson.

Leeds slog West Bromwich med 5-0. Foto: DAVE ROGERS Vis mere Leeds slog West Bromwich med 5-0. Foto: DAVE ROGERS

Opslaget fra Premier League-klubben fik flere personer til at rette kritik mod Karen Carney. Der var eksempelvis nogle, der skrev, at kvinder ikke hører til på tv-skærmen i forbindelse med fodbold.

Andre gik skridtet videre og skrev, at hun skulle »smutte tilbage i køkkenet, hvor hun hørte til«.

The Guardian tilføjer, at de havde set endnu værre beskeder, som var sendt til Karen Carney. Dem valgte mediet ikke at gengive.

Leeds har ikke slettet deres Twitter-opslag, men har udsendt en meddelelse, hvor klubben skriver, at de tager stærk afstand fra de nedladende kommentarer.

“Promoted because of Covid”

Won the league by 10 points

Hi @primevideosport pic.twitter.com/Ctz18sksZA — Leeds United (@LUFC) December 29, 2020

Selvom Karen Carney fik nok på Twitter, så vil hun blive ved med at arbejde på både skærmen og i radioen i de kommende dage, hvor Premier League-bolden ruller igen.

I sin aktive karriere optrådte hun for blandt andet Chelsea og det engelske landshold.