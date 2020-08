Lionel Messi har i denne sæson igen været en altafgørende spiller for FC Barcelona, som skal forbi tyske Bayern München i Champions League for at redde sæsonen.

FC Barcelona er mere afhængig af Lionel Messi end nogensinde, økonomien i klubben halter, og talentudviklingen er ikke, hvad den har været.

Det mener Niels Christian Frederiksen, fodboldkommentator på TV3 Sport, før fredagens Champions League-brag mellem Barcelona og Bayern München.

Kampen spilles i Lissabon fredag klokken 21, og vinderen går direkte i semifinalen, da kvartfinalerne afgøres over en enkelt kamp på grund af coronapandemien.

- Barcelona skal vinde Champions League for at redde denne sæson. Trænerens job står og falder med det.

- Quique Setien er ikke træner i næste sæson, hvis ikke holdet vinder Champions League, spår Niels Christian Frederiksen.

Setien blev i januar ansat som afløser for Ernesto Valverde, der blev fyret som Barcelona-træner midtvejs i den svingende sæson.

- Det har været en utrolig udfordrende sæson for Barcelona på alle mulige parametre. Sportsligt har det ikke kørt, i og med at Real Madrid blev spansk mester.

- Pokalturneringen fik de heller ikke hul på, så Champions League er sidste chance for at vinde et trofæ, siger kommentatoren.

Barcelona har ikke kun haft problemer på banen, også uden for kridtstregerne er der uro.

- Der har været enorme spændinger i truppen, fordi der er åben krig mellem spillerne og ledelsen med præsident Josep Maria Bartomeu i spidsen.

- Undervejs i sæsonen har man fyret træneren, så denne sæson har været et af de sorte kapitler i Barcelonas historie.

- Og alligevel står de i en kvartfinale og har mulighed for at redde sæsonen, hvis de kan vinde trofæet. Det er helt barokt, siger Niels Christian Frederiksen.

Barcelona har med købet af Antoine Griezmann forsøgt at give holdet flere offensive strenge at spille på, men 33-årige Messi er fortsat den dominerende faktor.

- Afhængigheden af Messi vokser og vokser. Især efter at Xavi og Iniesta er stoppet er Messis betydning blevet større. Og i denne sæson har det været helt vildt, så meget han har betydet.

- Det er Messi alene, der bærer Barcelona. Den eneste spiller, der tilnærmelsesvis har samme betydning, er målmanden Marc Andre ter Stegen.

- Ter Stegen skal udrette mirakler i hver kamp, og så skal Messi gøre det for dem i den anden ende både med oplæg og mål. Det er dybt bekymrende set med Barcelona-briller, siger Niels Christian Frederiksen.

En dag stopper Messi karrieren, og Barcelona skal finde en holdbar måde at håndtere det på.

- For det første kan man ikke finde en, der kan erstatte Messi, som måske er den bedste spiller i historien. For det andet har de en dårlig økonomi, så de har ikke pengene.

- Oveni det fungerer akademiet La Masia ikke. Der er talenter, men slet ikke på niveau med det, vi så for ti år siden, siger han.

Bayern har vundet samtlige 13 kampe efter coronapausen og anses som favorit til kampen.

En sejr kræver dog, at tyskerne kan stoppe Messi, påpeger Bayern-midtbanespilleren Leon Goretzka.

Men hvordan?

- Tusinder af mennesker før mig har forsøgt at besvare det spørgsmål. Det kan kun gøres kollektivt, fordi han er så eminent en spiller, siger Goretzka til AFP.

/ritzau/