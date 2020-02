Det er Guds værk. Helt og aldeles.

Sådan beskriver Martin Braithwaite sit nærmest uvirkelige skifte til verdens måske mægtigste klub FC Barcelona.

Den danske landsholdsspiller møder B.T.s reporter i sin nye hjemby for at give sit første solointerview som ny Barcelona-spiller, og selv om han synes, at han har gjort sig fortjent til endelig at udleve enhver drengs drøm, er han ikke i tvivl om, hvad der står bag hans skifte. Han peger opad.

»Det er 100 procent Gud, der står for det her. Alt er op til de højere magter,« siger Martin Braithwaite og åbner for alvor en side af sig selv, få danskere har kendt til, selv om han længe har været en profileret og eksponeret person på grund af talentet med fødderne.

Min religion er noget, jeg har fra min far, der altid har skubbet mig i den retning Martin Braithwaite

»Jeg har altid været meget religiøs, men har holdt det for mig selv. Dog har jeg altid talt om det i andre vendinger. Jeg har ikke haft brug for at gå ud og sige det og tale om det,« forklarer Barcelonas seneste angrebsforstærkning og tilføjer:

»Det har jeg altid været ligeglad med. Min religion er noget, jeg har fra min far, der altid har skubbet mig i den retning. Han er katolsk og sørger for, at jeg altid skal huske at takke Gud, og det gør jeg,« pointerer Martin Braithwaite.

Som ikke blot har meget at takke sin Gud for, men også at sige om ham.

»Når du tror på nogle ting dybt, og du beder om tingene fra Gud, så giver han dig det, fordi du er en af hans børn. Gud skal nok give dig, hvad end du vil have. Men du er nødt til at have en tro på tingene, og gør du det, er det ham, der bestemmer, hvad der kommer til at ske. Det, der er sket for mig, er jo ikke normalt. I hvert fald ikke på denne måde,« siger han og anerkender, at han har sprunget et eller flere led over, som de fleste af hans nye holdkammerater i Barcelona har måttet forbi.

Braithwaite trænede første gang med Messi fredag. Foto: ENRIC FONTCUBERTA

For danskeren har vejen til at danne angrebstrio med Lionel Messi og Antoine Griezmann gået fra Esbjerg, gennem Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux til Leganés og så til Barcelona.

Ikke just nogen vej, der normalt tilskriver, at man ender i den mest eksponerede klub i verden.

Men for Martin Braithwaite har det været afgørende, at én bestemt oppefra har beskyttet ham og ikke mindst guidet ham, når han har bedt om det.

»Jeg føler ikke, vi mennesker bare lever en skæbne, hvor vi blot er mus, der render rundt, og hvor det allerede er forudbestemt, hvad vi skal. Nej, du styrer faktisk, hvad du kan opnå,« siger han og skynder sig i samme åndedrag at fortælle videre.

Vi mennesker går rundt og er faktisk som en radiofrekvens 2

»Jeg er kristen, og jeg læser biblen og mange ting. I meget af det er der skjulte beskeder, der fortæller os, hvordan vi kan modtage alle de fantastiske ting i livet, for i princippet er alt i verden vores. Men vi skal turde tiltrække det,« forklarer han.

Ligesom selvtillid avler selvtillid, og det modsatte skaber usikkerhed i fodbold, drager Martin Braithwaite paralleller til livet uden for grønsværen.

»Jeg tror også på law of attraction. Det er også Gud. At det, du tænker på, det tiltrækker du. Så er der mange mennesker, der ikke forstår, at når deres fokus er på negative ting, og de vil slagte folk bag deres ryg osv., så er det en ond spiral. For det, du gør, og den person du er, det er også det, du får tilbage. Det er en cirkel, og det er det, Gud giver dig, og det er derfor, at han siger, man skal være god ved sine næste,« siger han og kommer med et eksempel på næstekærlighed for ham:

»At kunne tilgive. For hvis det er sådan, at du ikke tilgiver en person, der har gjort dig noget ondt, og du har had imod personen, så har du det inde i dig, og så vil du altid tiltrække had i dit liv. Hvis du kan tilgive en person, er det dér, du åbner for en masse ting,« siger vestjyden og taler videre:

Jeg har snakket meget med Gud i mit hoved i denne uge. Jeg prøver at bede meget og beder om tegn, og hver gang bliver der svaret Martin Braithwaite

»Vi mennesker går rundt og er faktisk som en radiofrekvens. Det, du sætter på i radioen, er det, du tiltrækker, så hvis du sætter din frekvens på at være negativ, er det det, du vil modtage i løbet af din dag. Hvis du derimod sætter dig for at være positiv, så prøv at se alle de positive ting, du vil få,« uddyber Barcelonas nye nummer 19 og retter fokus på sig:

»Jeg skal love dig for, at der er sket et skifte i den seneste uge, hvor jeg kunne se alle døre åbne sig, for jeg har haft meget modstand i mig selv tidligere. Nogle gange, når du ikke opnår dine mål, bliver du frustreret, men når du har troen på, at universet giver dig det, at Gud giver dig det, så er du nødt til at agere på den måde.«

»Så jeg tænkte, at nu prøver jeg bare at tage en uge, hvor jeg i hvert eneste øjeblik prøver at være taknemmelig, for når du er det, modtager du bare endnu flere ting, der gør dig mere taknemmelig. Selv om du skal presse dig selv til at være det. Din krop sender den energi ud, som du kommer til at tiltrække.«

»Der skete alle mulige forskellige ting i den seneste uge, der blot har bekræftet mig i det, jeg siger. Jeg har snakket meget med Gud i mit hoved i denne uge. Jeg prøver at bede meget og beder om tegn, og hver gang bliver der svaret. Det behøver ikke være gennem en skikkelse, der snakker.«

»Det kan være, de her tegn kommer gennem et magasin, du læser, og så er der én sætning, der rammer dig. Det har så udmøntet sig i, at jeg sidder her og skriver under med Barcelona. Det er voldsomt,« understreger Martin Braithwaite.

Han medgiver, at verdens mest omtalte transfer de seneste dage er højst overraskende og også mere end det, men troen på at spille for en af de ypperste klubber på kloden har altid ligget i ham.

»Det her kommer som et chok for alle, men det er ikke tilfældigt, at jeg er her. Der er mange, der er chokerede. Min familie er chokeret, men samtidig siger de, at jeg har snakket om det i så mange år - siden jeg var lille. Det sjove er, at når du sætter den tankegang ind i hovedet, så er det sådan, din realitet vil være,« erklærer han og supplerer:

»Selvfølgelig har jeg haft nogle få momenter, hvor jeg har tænkt, for helvede, jeg er kun her (i en mindre klub, red.), men jeg siger altid: ’nej, nej, nej, jeg tror på, at det kommer’. Nu har jeg set, det kommer gennem hårdt arbejde og troen på Gud,« siger Martin Braithwaite, der med ét blev en af Danmarks største stjerner i forbindelse med sit skifte til Barcelona, som han har skrevet kontrakt med i de næste fire et halvt år.

Jeg ved godt, at jeg er 28 år, men min krop er som en 22-årig, fordi jeg tager mig godt af den, og jeg har en hjerne som en 40-årig Martin Braithwaite

Hos ham selv er målet og troen på tilværelsen i storklubben, at han skal blive så stor en succes, at kontrakten en skønne dag forlænges.

»100 procent. Jeg vil spille her i mange år, og jeg kan ikke rigtig forudse, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Jeg ved godt, at jeg er 28 år, men min krop er som en 22-årig, fordi jeg tager mig godt af den, og jeg har en hjerne som en 40-årig, så det er en intelligent spiller, der er på banen med en ung krop. Det er det, jeg siger til mig selv, og det er derfor, jeg ved, at jeg kommer til at spille på topplan i 10 år endnu. Let.«

Det vil skeptikere med garanti argumentere imod, men selv de mest overtroiske havde vel svært ved at forestille sig Martin Braithwaite skifte til FC Barcelona 20. februar 2020 i en handel til 135 millioner kroner.

Bare ikke ham selv og Gud.