HSV sparker direktør Bernd Hoffmann ud. Tidligere landsholdsspiller Marcell Jansen overtager styringen.

Mens coronakrisen har sendt tysk fodbold i dvale, er der alt andet end stille på kontorgangene i den kriseramte storklub Hamburger Sport-Verein (HSV).

Administrerende direktør Bernd Hoffmann blev lørdag smidt på porten som konsekvens af længere tids uoverensstemmelser med flere ledende medarbejdere - heriblandt sportschef Jonas Boldt og finanschef Frank Wettstein.

Med i faldet tager Hoffmann to bestyrelsesmedlemmer, der har valgt at trække sig efter at have støttet den afsatte chef i magtkampen.

Det er anden gang, at Bernd Hoffmann må forlade direktørstolen i den nordtyske storklub.

Han sad på posten første gang fra 2003 og frem til 2011, hvor han blev sparket ud - også dengang efter ballade klubledelsen.

I 2018 vendte han tilbage, men nu er det altså igen slut.

- Jeg ville gerne have ført HSV ud af krisen, men må acceptere, at bestyrelsen har valgt en anden vej, siger Bendt Hoffmann ifølge Kicker.

Ny direktør og daglig leder er den siddende præsident for moderklubben, Marcell Jansen.

- Vi har ikke råd til at bruge energi på belastede tillidsforhold i professionel fodbolds sværeste tid. Det fulde fokus skal være på HSV's interesser, lød det fra Jansen efter den drastiske beslutning.

Den nu 34-årige Marcell Jansen blev sidste år valgt som præsident, knap fire år efter at han havde stoppet en spillerkarriere, der blandt andet bød på 45 A-landskampe for Tyskland.

Hamburger Sport-Verein har vundet seks tyske mesterskaber, flere europæiske turneringer og er en af Tysklands største klubber.

I de senere år har der dog ikke været meget at juble over på banen på Volksparkstadion.

I 2018 rykkede klubben for første gang nogensinde ud af Bundesligaen og har siden befundet sig i den næstbedste række.

/ritzau/