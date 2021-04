Allan Agerholm er ny formand i Parken Sport & Entertainment og erstatter Bo Rygaard.

På mandagens generalforsamling i Parken Sport & Entertainment, selskabet bag fodboldklubben FC København, er Allan Agerholm valgt som ny formand.

Dermed afløser han Bo Rygaard, som havde siddet på posten siden 2015.

- Vi er meget glade for, at Allan har sagt ja til at påtage sig opgaven som ny formand i Parken Sport & Entertainment.

- Vi ser frem til samarbejdet med Allan, siger næstformand Henrik Møgelmose på generalforsamlingen, der foregik digitalt.

Bestyrelsen i Parken havde på forhånd indstillet Allan Agerholm som nyt medlem af bestyrelsen med henblik på at gøre ham til formand.

Bo Rygaard meddelte i begyndelsen af marts, at han ikke ville genopstille til posten.

Han forklarede og gentog mandag, at han ikke længere kunne afse den tid, der skal bruges på at udvikle Parken og FCK. Han vil stadig stå til rådighed som rådgiver.

Allan Agerholm er lige nu bestyrelsesformand for Hotel- og Restaurantskolen. Derudover er han er medlem af bestyrelserne hos Hotel- og Restaurantskolens Udviklingsfond og Mobility Service Danmark.

Han er desuden administrerende direktør i selskabet Sustainable Hospitality Consult, som han selv ejer.

Allan Agerholm stoppede i slutningen af 2020 som administrerende direktør i BC Hospitality Group. Bruddet mellem de to parter skete efter gensidig aftale.

Selskabet står bag driften af Bella Center Copenhagen og de tre hoteller, AC Bella Sky Hotel, Marriott Copenhagen Hotel og Crowne Plaza Copenhagen Towers.

Nu gælder det for 56-årige Allan Agerholm om at sætte sig grundigere ind i Parkens arbejde.

- Jeg har selvfølgelig nogle idéer om udvikling af forretningerne, men det vigtigste for mig lige nu er at lære mine bestyrelseskolleger indgående at kende.

- Desuden vil jeg bruge en masse timer på at sætte mig ind i, hvordan maskinrummet fungerer i de enkelte segmenter i Parken Sport & Entertainment.

- Jeg ser meget frem til at komme i gang med arbejdet, og jeg ved, at jeg overtager efter en meget dygtig formand, og at jeg bliver en del af en stærk bestyrelse, siger Allan Agerholm til klubbens hjemmeside.

