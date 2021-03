Dramaet og kaosset fortsætter i FC Barcelona.

Den tidligere FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu er efter sin anholdelse i forbindelse med den såkaldte 'Barca-gate' midlertidigt løsladt efter en nat i brummen.

Det samme gælder for Bartomeus personlige rådgiver, Jaume Masferrer. De blev begge stillet for retten i Barcelona i morges, men benyttede sig af deres ret til ikke at udtale sig i sagen, som fortsat efterforskes.

Bartomeu og flere andre bosser i storklubben er anklaget for at have hyret et pr-bureau til at svine flere Bara-stjerner – heriblandt Lionel Messi og Gerard Pique – til på de sociale medier.

Foto: Alejandro Garcia Vis mere Foto: Alejandro Garcia

Foruden Bartomeu og Masferrer blev den administrerende direktør Oscar Grau og chefen for klubbens juridiske afdeling, Roman Gomez Ponti, også anholdt ved en koordineret politiaktion i Barcelona i går.

Her blev klubbens kontorer ransaget, mens Bartomeu blev anholdt i sit hjem.

Politiet oplyser, at de fortsat efterforsker sagen, som understreger det kaos, FC Barcelona er fanget i.

Josep Maria Bartomeu trak sig som præsident i oktober sidste år, efter han i længere tid havde været i massiv modvind hos blandt andet klubbens fans og ikke mindst Lionel Messi.

Foto: LLUIS GENE Vis mere Foto: LLUIS GENE

Bartomeu nåede at være præsident i seks år, som kulminerede med et økonomisk og nu også juridisk rod.

Sagen er med gårsdagens razzia eksploderet bare en uge inden præsidentvalget i FC Barcelona.