Det var ikke forventet, at FC Midtjylland skulle vinde guldet i år, lyder det fra ejeren Anders Holch Povlsen.

FC Midtjylland-ejer Anders Holch Povlsen, som er en af Danmarks rigeste mænd, har store planer med den midtjyske klub.

Det forklarede han efter søndagens DM-guldtriumf i Herning, hvor han deltog i et sjældent tv-interview.

Her blev Anders Holch spurgt til sine visioner, drømme og håb for FCM.

- De er store. Men dem må vi lige holde for os selv, og så må vi lige arbejde hårdt. Vi kommer et sted fra, hvor det at gøre en indsats og arbejde for det, er altafgørende. Jeg sætter bare pris på sammenholdet.

- Vi håber, at det her er den første af mange positive ting. Men først må vi være flittige og gøre os fortjent til det, siger Anders Holch Povlsen til Viaplay.

- Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at sikre, at fundamentet og alting omkring holdet er klart til, at vi kan møde større udfordringer, siger han.

I august blev det offentliggjort, at Anders Holch Povlsen havde købt aktiemajoriteten i superligaklubben.

Efter købet blev Anders Holch Povlsen ejer af 95,5 procent af aktierne i klubben. Rigmanden ejede i forvejen 25 procent af aktierne, som var købt i 2021.

Han forklarer, at han slet ikke havde forventet et dansk mesterskab i denne sæson.

- Sagt med jysk ydmyghed havde vi ikke regnet med dette mesterskab. Vi havde først planlagt, at vi i næste sæson skulle gøre os ekstra umage.

- Men vi tager det med, og så gør vi os ekstra umage næste sæson, med at det ikke nødvendigvis skal afgøres lige i sidste øjeblik, siger Anders Holch Povlsen til Viaplay.

/ritzau/