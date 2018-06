Fodboldforbundet i Egypten takker Héctor Cúper for at føre landsholdet til VM i Rusland, men siger farvel.

Kairo. Héctor Cúper forlader jobbet som træner for Egyptens fodboldlandshold, som tabte samtlige sine tre gruppekampe ved VM i Rusland.

Det rapporterer BBC.

Egypten, der deltog i sin første VM-slutrunde i næsten tre årtier, sluttede sidst i gruppe A efter nederlag til først Uruguay, dernæst Rusland og afslutningsvis Saudi-Arabien.

Den 62-årige Cúper, der har været landstræner for Egypten siden 2015, stod uden kontrakt efter VM, men han havde op til turneringen været i forhandlinger med det egyptiske fodboldforbund (EFA) om en mulig forlængelse.

Efter nederlaget til Saudi-Arabien sagde han forud for et nyt møde med forbundet, at han ville "se, hvad der skete".

EFA oplyser, at "vi havde et møde efter hjemkomsten fra Rusland, og hele bestyrelsen besluttede at sige tak til Cúper og hans tekniske stab".

- Vi værdsætter trænerens indsats. Fra at nå frem til Africa Cup of Nations efter tre års fravær og til at tage Egypten til VM efter 28 års fravær, skriver EFA i en meddelelse.

Héctor Cúper, der kommer fra Argentina, førte i 2017 Egypten frem til finalen om det afrikanske mesterskab, hvor holdet dog tabte til Cameroun.

Egyptens optakt til VM var præget af uvished om, hvorvidt holdets store stjerne, Liverpool-fløjen Mohamed Salah, ville være i stand til at stille op, efter at han i Champions League-finalen i slutningen af maj fik en skulderskade.

Salah sad over i den første gruppekamp mod Uruguay, men vendte tilbage til holdet mod Rusland, hvor han scorede fra straffesparkspletten. Mod Saudi-Arabien stod Salah også for Egyptens mål.

/ritzau/