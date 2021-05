'Der er yndigt land' eller 'Ja, vi elsker dette landet'?

18-årige Robin Østrøm har i løbet af det seneste halve år spillet sig ind som en fast del af Superliga-startopstillingen i OB, hvor han med sin fine teknik og fysik har været et lyspunkt i en grå fynsk sæson.

Og nu er talentet blevet belønnet med en udtagelse til U21-landsholdssamling. Det norske U21-landshold! Og det er selvom, at han står noteret for en venskabslandskamp for det danske U19-landshold.

I DBU er talentudviklingschef Flemming Berg ikke i tvivl om, at Norge forsøger at kapre forsvarsjuvelen, der har norsk far og ugandisk mor, men er født i København.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

»Det er de helt sikkert. Og det var de også, før han fik en kamp for det danske U19-landshold. Så det her overrasker os slet ikke,« fortæller Flemming Berg, der dog ikke er nervøs for at miste en potentielt kommende A-landsholdsspiller til broderfolket.

»Vi er i god kontakt med Robin og hans far. Vi har et meget fint forhold, og vi betragter ham stadig som værende til rådighed for de danske landshold. Norge har indkaldt ham til en U21-samling – men den er uden kampe. Det er vigtigt at huske.«

»Det står alle frit for at træne med, hvor de vil. Han kunne træne med filippinske landshold, uden at det ville gøre en forskel. Han bliver ikke låst af det. Men der er nogle udfordringer med statsborgerskabspapirerne, som gør, at han endnu ikke kan spille officielle kampe for Danmark i Uefa-regi.«

Hovedpersonen selv fortæller, at det er 'fedt' at være eftertragtet i to fodboldforbund. Men han har en klar præference.

»Jeg vil selvfølgelig gerne repræsentere Danmark i fremtiden, men lige nu har jeg ikke mulighed for det – fordi jeg har norsk pas. Så der er kun mulighed for at repræsentere Norge lige nu. Så jeg tager gerne imod alle muligheder for at få landsholdskampe på cv'et,« fortæller Robin Østrøm.

Og i Norge er de også bekendte med, at OB'eren helst trækker i en rød-hvid landsholdsdragt.

»Jeg har længe været i dialog med det norske fodboldforbund omkring nogle samlinger. Men jeg har også sagt, at hvis der er mulighed for at repræsentere det danske landshold, så er det min førsteprioritet. Så det er de klar over i Norge.«

Men det kan tippe til Norges fordel, hvis ikke Robin Østrøms danske statsborgerskab falder på plads.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

»Det afgørende bliver alt papirarbejdet. Men indtil videre har jeg fin tålmodighed. Jeg har ingen idé om, hvor langt jeg er i processen. Der skal hentes nogle papirer i Uganda, og de er meget svære at få fat i.«

Flemming Berg understreger, at DBU ikke har tænkt sig at presse Robin Østrøm i forhold til at vælge Danmark.

»Vi har sagt til ham, som vi siger til alle andre spillere i samme situation: 'Det er en privat sag, og du må føle efter, hvad der er det rigtige for dig'. Vi hiver og flår ikke i nogen. Det er vores politik. Hvis de hellere vil stille op for et andet land, så hjælper vi dem også med det.«

