Hvem er den mystiske mand, der filmer og tager noter ved FC Midtjyllands træning?

I podcasten Ugens Rapport efterlyses den meget omtalte mand, der har rumsteret i FCM-træner Thomas Thomasbergs hoved før den skrupskøre 3-2-opgør mod AGF.

»Det sjoveste er jo, at det går Thomasberg så meget på, at der står sådan en type til en åben træning.«

»Der bliver jeg nødt til at sige, at han må slappe lidt af,« siger B.T.s fodboldreporter Jonas Dalgård, der mener, at det jo er det nemmeste i verden at tage observationer med, selvom man ikke engang benytter sig af kamera og notesblok.

Lanceringen af den sære historie falder dog ikke kun i god jord.

»Velkommen tilbage, tudefjæs. Det er ikke specielt klædeligt, for det kan kun rettes en vej, og det er mod AGF. De har ingen mulighed for at forsvare sig på det tidspunkt,« lyder det fra vært Jonas Ryefelt.

»Jeg elsker det faktisk. Thomasberg er den fedeste karakter, synes jeg,« lyder modsvaret fra Dalgård.

Hvorom alting er, så skal spionen selvfølgelig findes. Har du oplysninger om den hemmelige spion til FCM's træning, så skriv til tipbt@bt.dk.

Lyt til hele Uges Rapport herunder: