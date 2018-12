Tyske Hoffenheim kunne ikke få lov til at holde på hemmelighederne.

Ved holdets sidste træning forud for onsdagens opgør mod Werder Bremen fløj der pludselig en drone rundt over spillerne.

Det har ledt en politisag af sig, da det i Tyskland er ulovligt at flyve med droner over andre folk uden deres tilladelse, skriver tyske Kicker.

Personen, der førte dronen, fik sig altså et godt kig over Hoffenheims træning, og det har lynhurtigt ledt til spekulationer om, hvorvidt Werder Bremen står bag droneføreren.

Julian Nagelsmann. Arkivfoto. Foto: DANIEL ROLAND Vis mere Julian Nagelsmann. Arkivfoto. Foto: DANIEL ROLAND

Den pågældende person blev dog lokaliseret af politiet og skulle være blevet afhørt, men der er forskellige informationer om, hvorvidt personen har noget med Werder Bremen at gøre.

»Den pågældende pilot blev fundet. Sagen er overgivet til politiet, der har startet en efterforskning,« udtaler Holger Kliem, der er talsmand for Hoffenheim, ifølge BBC.

Ifølge Kicker er det endnu ikke sikkert, mens Bild allerede nu mener at vide, at der er tale om en spion fra Werder Bremen.

Efter onsdagens 1-1-opgør mellem de to hold måtte de to trænere naturligvis forholdes yderligere til sagen.

Julian Nagelsmann i samtale med Bremen-træner Florian Kohfeldt. Foto: DAVID HECKER Vis mere Julian Nagelsmann i samtale med Bremen-træner Florian Kohfeldt. Foto: DAVID HECKER

Julian Nagelsmann var ganske rolig omkring, hvorvidt der var tale om spionage eller ej. Ifølge ham er det normalt, at man holder øje ved modstanderens træninger, mens han dog var mere bekymret for spillernes ve og vel, hvis nu dronen skulle styrte ned.

Også Werder Bremen-træner Frank Baumann synes at tage tingene roligt, selvom han står på den anklagedes side.

»Kreative metoder fra analytikere er ganske normalt, det tager vi med ophøjet ro. Men alt, hvad der er ulovligt, er selvfølgelig uacceptabelt,« siger Frank Baumann ifølge Kicker.

Mediet beskriver samtidig, at Frank Baumann ikke kendte den pågældende person eller ikke ønskede at lade, som om at han kendte personen.