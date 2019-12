Fransk anklagemyndighed åbner formel efterforskning af tildelingen af VM-værtskabet for 2022 til Qatar, der mistænkes for korruption.

Det skriver det franske medie Mediapart.

Tildelingen af værtskabet har længe været under mistanke for korruption, og efter tre års forundersøgelse mener anklagemyndigheden nu, at man har materiale til at gå videre mere sagen.

Den tidligere præsident for Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) Michel Platini er en af dem, som undersøges for at have været indblandet i korruptionen, skriver mediet.

Platini har tidligere været suspenderet fra alle fodboldrelaterede aktiviteter.

Det blev han tilbage i 2015, og først for få måneder siden udløb hans karantæne.

Tilbage i juni blev Platini også afhørt af fransk politi i forbindelse med efterskningen. En afhøring, der angiveligt varede flere timer.

Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, udelukkede i 2015 tidligere Fifa-præsident Sepp Blatter og Michel Platini fra al fodbold for brud på paragraf om gaver.

Den etiske komité i Fifa lagde i domsafsigelsen særligt vægt på en pengeoverførsel på to millioner schweizerfranc, som Platini i 2011 modtog fra Fifa.