3. oktober fløj chokbølger gennem Parken og FC Københavns tilhængere, da klubkaptajnen Carlos Zeca røg i græsset efter en soloulykke i en kamp mod Viborg.

Den græske midtbanekriger har fredag, for første gang siden den skæbnesvanger aften, sat ord på, hvordan han oplevede hændelsen.

»I øjeblikket følte jeg, at det var ret alvorligt, fordi jeg følte, at mit knæ gik ud og ind,« siger Carlos Zeca til FC København.

Carlos Zeca er i særdeleshed kendt for sit fighterhjerte inde på banen, og det kom også til udtryk, efter skaden ramte i det 78. minut.

»Efter to minutter gik smerten væk. Jeg snakkede med lægen, og jeg sagde, kan I vente lidt mere, for jeg tror, at jeg kan spille. Jeg tror, at jeg kan spille,« siger han.

Men FC Københavns lægestab talte portugisiskfødte Zeca til fornuft, og derefter sivede alvoren og realiteterne ind.

»Jeg kunne ikke spille, og det var en svær aften. Jeg gætter på, at alt sker af en grund. Det var hårdt, men nu er det okay,« siger han.

Torsdag gennemgik Zeca en operation, der er gået efter planen. I interviewet med klubben fortæller han, at han nu vil fokusere på sin genoptræning og hurtigst muligt at blive stærk igen.

FC København møder søndag Sønderjyske i Haderslev. Og det bliver altså uden Carlos Zeca, som forventes at være ude i en længere periode.

En anden stjerne Rasmus Falk er ligeledes ukampdygtig til opgøret, og det har sat københavnerne i en overordentlig kattepine.

For ambitionerne er skyhøje. Mesterskabet skal vindes, men skadeshelvedet har unægteligt sat klubben i en vanskeligere situation end før.

