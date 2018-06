Daniel Wass kan meget vel have spillet sin sidste landskamp.

Det mener fodboldekspert Morten Bruun, efter at den danske midtbanespiller i et stort interview med BT lørdag åbner op og forklarer, hvorfor forholdet mellem ham og landstræner Åge Hareide kørte af sporet, og hvordan der er blevet talt usandt omkring det afbud til landsholdet, som han gav tilbage i oktober 2016.

»Jeg har svært ved at forestille mig, at Daniel Wass bliver ringet op af Åge Hareide. Det ville i hvert fald overraske mig. At han giver det her interview, det tolker jeg også fra hans side som et farvel til landsholdet. I hvert fald så længe Åge Hareide er træner,« siger Morten Bruun, der er ekspert på Discovery Networks, til BT.

Foto: Cabalar

»Og med den alder Daniel Wass har, så ligner det, at det er en mand, der har spillet sin sidste landskamp, for ellers vil jeg nok have rådgivet ham anderledes, hvis han virkelig gjorde sig forestillinger om at spille flere landskampe,« siger Bruun om 29-årige Daniel Wass, der ikke spillet en kamp i den rød-hvide trøje siden november 2016.

Daniel Wass kritiserer i interviewet Åge Hareide og DBU for ikke at fortælle sandheden omkring danskerens afbud til kampene mod Polen og Montenegro i 2016. Her blev han udsat for massiv kritik, fordi han spillede for sin spanske klub Celta Vigo mod Barcelona, selvom meldingen fra DBU dagen forinden lød på, at han var skadet.

Og er de udtalelser sande, så er det i den grad en uheldig situation for Åge Hareide og DBU, mener Morten Bruun.

»Hvis Daniel Wass’ version er rigtig, så synes jeg, det er dårlig kommunikationsarbejde. Det er endda rigtig dårlig kommunikationsarbejde. Men jeg vil da gerne se, hvad DBU har at sige til det, fordi jeg kunne godt forestille mig, at deres version var anderledes. Men hvis den er sand, så er det meget uheldigt håndteret, det må man sige,« fortæller eksperten.

Foto: Cabalar

Daniel Wass er en af flere landsholdsspillere, som Åge Hareide har sorteret fra til sin VM-trup. Det har mange kritiseret landstræneren for, fordi Daniel Wass nyder stor succes i Celta Vigo, hvor han er en af holdets profiler.

Én af dem, der dog ikke nødvendigvis har ment, at danskeren skal med til VM, er netop Morten Bruun. Men han fortæller nu, at det ikke ligefrem er verdens nemmeste job at være ekspert, hvis det, der bliver fortalt, ikke er sandheden.

»Min allerførste betragtning efter at have læst det, er en personlig en. Det er det her med, at sådan nogle som mig bliver råbt op og kaldt såkaldte eksperter, men at vi alligevel ikke ved, hvad der foregår. Men når der så foregår sådan nogle ting her, hvor det vi bliver præsenteret for - i hvert fald ifølge Daniel Wass - er løgn. Så er det altså også en svær opgave, vi er på,« forklarer Morten Bruun og fortsætter:



»Jeg har da hele tiden synes, at det var et meget, meget mærkværdigt afbud, som Daniel Wass sendte dengang i forbindelse med landskampene og så spiller på sit klubhold efterfølgende. Og når man så bliver præsenteret for noget, som angiveligt er usandt, så gør det bare opgaven vanskelig.«

Udover Daniel Wass blev blandt andet Riza Durmisi, Nicolai Boilesen og Piere-Emile Højbjerg også skåret fra, da Åge Hareide barberede sin VM-trup ned til 27 spillere. En trup, der inden den 4. juni skal ned på de 23 spillere, som skal med til Rusland.

Danmark spiller den første af to testkampe lørdag aften, hvor holdet møder Sverige i Stockholm.