Siden Cristiano Ronaldo blev anklaget for at have voldtaget amerikanske Kathryn Mayorga, har det været svært at få et glimt af den portugisiske superstjerne.

Søndag var han så atter tilbage i kameraernes søgelys, da han sammen med sin kæreste Georgina Rodriguez var ude at spise på restauranten César i Paris, skriver Mirror.

Normalt ville Ronaldo dog ikke have tid til netop dét, da han er fast inventar på det portugisiske landshold, der søndag aften vandt 3-1 over Skotland.

Men siden Ronaldo blev anklaget for voldtægt, har han taget pause fra landsholdet. Den officielle årsag er dog ikke voldtægtsanklagen, men at Ronaldo i stedet bruger tiden på at falde helt til i Juventus og Torino.

Cristiano Ronaldo and girlfriend Georgina Rodriguez pictured on Paris night out as couple share family photo amid ‘rape’ storm https://t.co/1lR1VhhdM3 pic.twitter.com/Keb9AQn6Ct — The Amed Post (@theamedpost) 15. oktober 2018

Selv har Ronaldo afvist, at der skulle være noget om voldtægtsanklagen.

Også hans advokat – amerikanske Peter S Christiansen – har udtalt, at anklagerne intet har på sig. Ifølge advokaten er dokumenterne – der gav offentligheden indsigt i anklagen – det pure opspind, som hackere har produceret for at tjene penge.

I stedet var det, der skete i Las Vegas i 2009, med begges samtykke. Heller ikke det forlig Ronaldo indgik med Kathryn Mayorga på 2,5 millioner danske kroner har den mindste relation til, at der skulle være sket noget ulovligt.

»Aftalen er på ingen måde en indrømmelse af, at Ronaldo er skyldig. Det, der skete, var, at Ronaldo fulgte de råd, hans rådgivere havde givet ham. Det var for at sætte en stopper for de voldsomme anklager, der var mod ham,« skrev Ronaldos advokat i sidste uge i en udtalelse.

Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Foto: MIGUEL MEDINA

Siden Mayorga i slutningen af september stod frem og anklagede Ronaldo for voldtægt, skulle endnu en kvinde være klar til at følge trop. Sådan lød det fra Mayorgas advokat i sidste uge.

Voldtægtsanklagerne har også betydet, at Ronaldo er blevet fjernet fra producenten af computerspillet FIFA - EA’s hjemmeside. På samme måde følger hans danske sponsor JBS sagen tæt.

Ronaldo har været - og er fortsat - en del af Juventus' trup, når der spilles kampe, selvom sagen imod ham undersøges i øjeblikket. Han var senest i kamp for Juventus 6. oktober mod Udinese.

Uanset hvad der er op og ned i Ronaldo-sagen, så har det brand, der omfavner Cristiano Ronaldo allerede lidt et knæk. Det vurderer Thomas Badura, der er sponsorekspert og direktør i SponsorPeople.