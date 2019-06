Politiet i Rio de Janeiro åbner nu en efterforskning, efter den brasilianske stjerne Neymar i en video på Instagram fremviste intime billeder af kvinden, der anklager ham for voldtægt.

Det oplyser det brasilianske politi ifølge flere medier - herunder spanske AS.

For nyligt kom det frem, at en brasiliansk kvinde har anmeldt Neymar for en voldtægt i Paris den 15. maj.

I den forbindelse gik fodboldstjernen på Instagram for at fortælle sin version i en syv minutter lang video.

»Der var et forhold mellem en mand og en kvinde bag fire vægge. Det, der skete, var det totalt modsatte af det, hun siger. Og jeg er meget irriteret lige nu,« sagde han blandt andet.

Her fremviste han også en lang tekstudveksling mellem kvinden og ham på sin mobiltelefon, og det er her de intime og afklædte billeder også blev vist frem til hans 119 millioner følgere.

Det skete i et forsøg på at forklare, at anklagen er ‘en fælde’, og at der er tale om ‘et afpresningsforsøg’.

Og det er den del, der nu har bragt ham i problemer med det brasilianske politi.

Paris Saint Germain-stjernen Neymar risikerer nu en fængselsstraf, efter han i en video på Instagram fremviste intime billeder. Foto: LOIC VENANCE

I Brasilien er det nemlig en forbrydelse at tilbyde, dele, sende, sælge, distribuere eller offentliggøre billeder eller videoer af seksuel karakter uden samtykke fra parten på billedet.

Gør man det, kan man få en straf på op til fem års fængsel.

Og det ser også da også ud til, at alvoren er gået op for Neymar, der nu har slettet videoen fra sin Instagram-profil.

Ifølge anklageskriftet har den 27-årige fodboldstjerne overfaldet kvinden i fuldskab under et ophold på et luksushotel i den franske hovedstad, Paris.

Det fremgår af politirapporten, at kvinden har oplyst efterforskerne om, at hun kom i kontakt med Neymar gennem Instagram.

Her skulle han have foreslået, at de mødte på et hotel i Paris, hvor stjernen til dagligt spiller.

'I løbet af deres møde bliver Neymar aggressiv, og med vold gennemfører han samleje uden offerets samtykke,' står der i politirapporten.

To dage senere vendte kvinden tilbage til hjemlandet Brasilien uden at have kontaktet det franske politi.

Neymar er i øjeblikket i Brasilien sammen med det brasilianske landshold forud for Copa America. Foto: Antonio Lacerda

Hun var angiveligt ‘emotionelt rystet og bange for at melde forbrydelsen i et fremmed land’, lyder det.

Neymar befinder sig i øjeblikket i Brasilien, hvor han er mødt ind i landsholdslejren forud for Copa America, der starter den 14. juni.

Her har holdkammeraterne senest også givet deres støtte til Neymar.

Neymars klub, Paris Saint Germain, har endnu ikke kommenteret anklagen.