Storkampen mellem Manchester United og Liverpool er blevet udsat, efter de voldsomme protester foran Old Trafford.

Det melder Manchester United i en officiel udtalelse.

'Efter en diskussion mellem politiet, Premier League, Trafford Council og klubberne er vores kamp mod Liverpool blevet udsat på grund af sikkerhedsmæssige årsager i forbindelse med dagens protester. Vores fans er passionerede for Manchester United, og vi anerkender retten til at ytre sig frit og protestere fredeligt.'

'Vi beklager dog forstyrrelsen af ​​holdene og de handlinger, der sætter andre fans, personale og politiet i fare. Vi takker politiet for deres støtte og vil hjælpe dem med den efterfølgende efterforskning. Vi vil nu sammen med Premier League finde en ny dato for kampen,' skriver klubben.

Foto: OLI SCARFF Vis mere Foto: OLI SCARFF

United-fans brød tidligere på dagen ind på Old Trafford, hvor fansene ødelagde kameraudstyr, døre, bannere, tændte romerlys og kastede med røgbomber.

Ude foran det historiske stadion mødte flere tusinde fans op og protesterede mod klubbens ejere, Glazer-familien, efter deres medvirken i Super League-projektet. Derfor jublede de mange fans, da det blev bekræftet, at kampen blev udskudt.

Premier League har efter de voldsomme protester kommet ud med et stærkt statement.

'Sikkerheden for alle på Old Trafford er fortsat af største betydning. Vi forstår og respekterer de følelser, der er indblandet, men fordømmer alle voldshandlinger og kriminel skade, især med henblik på covid-19-overtrædelserne.'

Protesters celebrate after hearing that the game is postponed. “We’ll decide when you can play” is the chant. People hugging and cheering. @MENnewsdesk pic.twitter.com/kxBH8sfeml — SteveRobsonMEN (@SteveRobson04) May 2, 2021

'Fans har mange kanaler til at komme ud med deres synspunkter på, men et mindretals handlinger, som vi ser i dag, kan ikke retfærdiggøres,' skriver ligaen.

Premier League melder, at der lige nu blive arbejdet på at finde et nyt kamptidspunkt, men at der ikke ligger et fast lige nu.