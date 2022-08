Lyt til artiklen

Pogon Szczecin må ikke sælge billetter til holdets tre næste udekampe efter balladen mod Brøndby.

Det får konsekvenser for den polske fodboldklub Pogon Szczecin, at fansene ikke opførte sig ordentligt i udekampen mod Brøndby i slutningen af juli.

Opgøret, som Brøndby vandt 4-0, blev skæmmet af uroligheder uden for banen, og det skal polakkerne nu bøde for, mener Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA).

Forbundets disciplinærinstans skriver på sin hjemmeside, at Pogon Szczecin får 30 dage til at kontakte Brøndby med henblik på at betale for de skader, som udeholdets tilhængere forårsagede.

Sæder, hegn og net blev blandt andet ødelagt, lyder det.

Derudover er Pogon Szczecin blevet idømt en bøde på 20.000 euro svarende til knap 150.000 kroner, og klubben må ikke sælge billetter til sine tilhængere i de næste tre udekampe i europæisk fodbold.

Også helt uden for stadion var der problemer i forbindelse med holdets besøg.

En gruppe polske tilhængere stødte sammen med dansk politi efter kampen, og to politifolk blev kørt på hospitalet til behandling for skader, som de pådrog sig i forbindelse med indsatsen.

Politiet oplyste, at tilhængere fra begge lejre efter kampen deltog i ballade.

Dagen efter blev en 46-årig polsk mand idømt tre måneders ubetinget fængsel for at have forstyrret den offentlige orden og for vold mod politiet ved at have sparket en betjent.

Den polske mand blev ud over fængselsstraffen dømt til udvisning af Danmark, og først efter seks år må han rejse til Danmark igen.

Brøndby gik videre til tredje runde af Conference League-kvalifikationen med en samlet sejr på 5-1.

I aften er Brøndby igen i aktion i Conference League-kvalifikationen, når de skal forsøge at forsvare en 1-0-sejr over schweiziske Basel, når Brøndby møder Basel i Schweiz i klokken 19.

Opgøret kan du følge på bt.dk, hvor vi vil liveblogge fra kampen.