Der udspillede sig kaotiske scener lørdag aften, da det portugisiske hjemmehold Famalicao skulle tage imod storklubben Sporting.

Så kaotiske, at indenrigsministeren nu har beordret en hasteundersøgelse af politiets arbejde i forbindelse med kampen. Eller mangel på samme.

Det skriver RTP Sport.

For det portugisiske fodboldforbund meldte nemlig ud, at det ikke var muligt at leve op til sikkerhedskravene for at afholde kampen, fordi 13 ud af 15 lokale betjente meldte sig syge kort før opgøret, der skulle være startet klokken 18.

Med sygemeldingerne mener fodboldforbundet, at de demonstrerende politibetjente sætter den offentlige fred og tusindvis af fans' fysiske ve og vel i fare – ligesom forbundet kalder det totalt respektløst overfor de tilrejsende fans. Foto: Miguel Riopa/AFP/Ritzau Scanpix

Dermed kunne Sportings fans gå mod stadion uden eskorte, og her brød de voldelige sammenstød ud, da gruppen ankom til stadion.

Fansene kastede med sten og flasker, inden tilkaldt politi fra andre styrker fik styr på sammenstødene, der sårede seks, hvoraf én blev alvorligt tilskadekommen.

Episoden fik det portugisiske fodboldforbund til at lange ud mod betjentene, og nu vil indenrigsministeren altså undersøge betjentenes pludselige sygemeldinger, og derfor er der indkaldt til møde søndag morgen.

Famalicao, Sporting og det tilkaldte politi aftalte at udskyde opgøret som konsekvens af betjentenes udeblivelse, der kom i kølvandet på flere protester fra sikkerhedsansatte i Portugal de seneste dage.

Det vides endnu ikke, hvornår kampen spilles.