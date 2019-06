»Et brud er aldrig let.«

Sådan indleder Adil Rami et opslag på sin Instagram-profil tirsdag aften i kølvandet på de anklager, den amerikanske Hollywood-stjerne Pamela Anderson kom mod ham tidligere på dagen.

»Som ofte i disse situationer kan følelserne tage over, og du kommer til at overdrive. Pamela er en person, jeg respekterer dybt, som har nogle klare holdninger, som holder fast på sin mening, og som jeg elsker,« skriver den franske fodboldstjerne og verdensmester.

Udmeldingen kommer efter Pamela Anderson tidligere på dagen fortalte på sine sociale medier, at forholdet er slut. I et langt opslag på Instagram lagde hun ikke fingrene imellem i forhold til Rami, som hun har dannet par med i to år.

»Han plejede at joke med andre spillere, som har kærester i lejligheder nede ad gaden fra, hvor de bor med deres koner. Han kaldte de mænd for monstre. Han er et monster!« skrev Pamela Anderson blandt andet i opslaget, hvor hun også anklagede nu ekskæresten for vold og løgne. Det kan du læse mere om her.

Men Adil Rami ønsker ikke at gå i detaljer, når det kommer til bruddet. Han ønsker blot at huske kærligheden mellem de to.

»Jeg synes ikke, vi skal offentliggøre de intime detaljer og vores historie. Den kommer kun os ved,« skriver Adil Rami i opslaget, som kan ses i bunden af artiklen. Han understreger dog, at dele af Andersons anklager i hvert fald ikke passer.

»Jeg har på ingen måde levet et dobbeltliv. Jeg er blot knyttet til mine børns mor, Sidonie, som jeg har den dybeste respekt for. Det er rigtigt, jeg måske skulle have været mere åben omkring det forhold. Går jeg ud fra,« lyder det videre fra Adil Rami, der understreger, at han altid vil være tro mod sine egne værdier. Han skriver også, at han er stolt af at være en del af foreningen 'Solidarité Femmes', som har til formål at hjælpe voldsramte kvinder.

Til sidst beder han om fred og ro 'selvom det gør ondt, og han er såret', lyder det fra Adil Rami, der slutter sit opslag med, at han håber det bliver forstået og respekteret.

Det vakte opsigt, da 51-årige Anderson begyndte at date 33-årige Rami for to år siden. Selvom Rami et år senere var med til at vinde VM med Frankrig, er han langt fra så stor en stjerne, som den tidligere Baywatch-babe er.

Det har været offentligt kendt, at parforholdet har været turbulent. Anderson skriver da også på Instagram, at hun har forsøgt at forlade ham flere gange. I 2018 holdt de en pause, som er beskrevet i franske medier, men de fandt sammen igen.

Pamela Anderson skrev i sit opslag tirsdag morgen, at hendes plan nu er at forlade Frankrig, hvor hun har boet sammen Rami, som spiller i franske Olympique Marseille.