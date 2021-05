En voldsom video florerede rundt på de sociale medier med en Premier League-spiller i hovedrollen.

Her ser man en person, som man formoder, er den skotske Premier League-spiller Oli McBurnie, der uddeler øretæver til en person på gaden.

Nu skriver flere medier heriblandt Daily Mail og The Sun, at Sheffield United-spilleren er i politiets søgelys.

Oli McBurnie blev nemlig angiveligt tilbageholdt af North Yorkshire Politiet efter, at forsikringsmanden Eliott Wright, som filmede og blev udsat for tæv, anmeldte episoden.

Oli mcburnie my number 9



pic.twitter.com/anhVwhz2JG — ‏ً (@SufcLuke_) May 9, 2021

Elliot Wright havde været sammen med et par venner om lørdagen og havde spottet McBurnie, der skændtes med en pige på gaden.

Herefter havde han bedt Oli McBurnie om at falde til ro og drillet ham med, at Sheffield United var rykket ned til Championship.

Herefter begyndte Oli McBurnie at gå i mod Eliott Wright, som filmede hele episoden – episoden kan ses længere oppe i artiklen.

Den skotske landsholdsspiller, som kom til Sheffield fra Swansea for lidt under 180 millioner kroner, begyndte at slå Elliot Wright, trampe på telefonen, som han filmede med og blev senere hen trukket væk af nogle personer i nærheden.

Elliot Wright blev efterladt lettere rystet og med hovedskader, men røg ikke på hospitalet.

The Telegraph kunne blandt andet skrive i weekenden, at Sheffield United havde igangsat en intern undersøgelse for at komme til bunds i sagen.

Oli McBurnie oppe og toppes mod danske Jannick Vestergaard. Foto: MIKE EGERTON Vis mere Oli McBurnie oppe og toppes mod danske Jannick Vestergaard. Foto: MIKE EGERTON

Premier League-klubben har endnu ikke meldt noget officielt ud omkring eventuelle sanktioner, ej heller Oli McBurnie selvom selve hændelsen, men de har kommenteret på, at de kender til videoen.

»Vi er bevidste om den video, der florerer på de sociale medier, og vi er i øjeblikket ved at undersøge sagen nærmere,« lyder det fra klubben.