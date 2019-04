En af verdens rigeste fodboldklubber har nu meldt sig på banen i kølvandet på branden i Notre Dame.

Den ikoniske kirke stod i flammer i mange timer mandag og natten til tirsdag, og meget er ødelagt. Nu tilbyder Paris Saint-Germain at støtte genopbygningen af den mere end 850 år gamle domkirke.

»I efterdønningerne af branden, der raserede dele af Notre Dame-katedralen i Paris, deler PSG samme følelser som alle fra Paris, Frankrig og resten af verden, der er rystede og triste over denne katastrofe,« lyder det på klubbens hjemmeside.

PSG oplyser, at klubben allerede har været i kontakt med både partnere og mange andre, der er interesserede i at hjælpe. Planen er at stable velgørenhedsarrangementer på benene som et led i en 'stor kampagne, så katedralen kan blive genopbygget'.

Sådan så kirken ud tirsdag, da brandvæsnet havde fået bugt med flammerne. Foto: BERTRAND GUAY Vis mere Sådan så kirken ud tirsdag, da brandvæsnet havde fået bugt med flammerne. Foto: BERTRAND GUAY

Det var omkring klokken 18:50 mandag, at den verdensberømte kirke pludselig stod i flammer. I et langt stykke tid var ilden ikke under kontrol, og frygten var, at kirken ville udbrænde.

Klokken lidt i 03 natten til tirsdag kunne brandvæsnet dog meddele, at branden var under kontrol, og få timer forinden havde byens brandchef - Jean-Claude Gallet - fortalt, at man havde formået at redde kirkens to berømte tårne samt stenkonstruktionen.

Det var ikke tilfældet for kirkens tag, der blev til aske, ligesom spiret ikke klarede det i flammerne. Mange tusinde så til, da spiret kollapsede i flammehavet, som op mod 400 brandmænd kæmpede mod.

Netop brandmændene får store ord med på vejen fra Paris Saint-Germain, der hylder dem efter den frygtelige begivenhed.

»Paris Saint-Germain vil gerne udtrykke dyb beundring og solidaritet over for brandvæsnet i Paris. Deres dedikation og mod gjorde det muligt at få styr på flammerne og begrænse skaden. Klubben vil også give støtte til brandmændene,« skriver den franske klub.

Den store kirke var ved at blive renoveret, da branden brød ud, og store stilladser omkransede bygningsværket. Derfor antager mange, at branden er opstået i forbindelse med det arbejde, der var i gang.

Brandårsagen er dog endnu ikke fundet, men ifølge anklagemyndigheden i Paris efterforsker man branden som en ulykke.

Paris Saint-Germain er langt fra de eneste, der har tilbudt økonomisk støtte i løbet af dagen. Det samme har blandt andre den franske milliardær François Pinault, der har oplyst, at han vil give 100 millioner euro til genopbygningen af Notre Dame.