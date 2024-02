Blot 35 sekunder efter dommeren havde fløjtet lørdagens Ligue 2-opgør mellem Bordeaux og Guingamp i gang, blev kampen stoppet på dramatisk vis.

Alberth Elis og Donatien Gomis slog hovederne sammen, og førstnævnte lå ubevægelig i flere minutter.

Nu kan den franske avis L'Equipe fortælle, at Alberth Elis har pådraget sig alvorlige hovedskader, og at den 28-årige Bordeaux-angriber blev lagt i kunstig koma.

Journalisten Oscar Funes kan søndag morgen tilføje, at Elis er blevet opereret, hvor alt er gået godt, samt at han nu ligger til opvågning.

Elis lå længe på banen, inden han blev båret væk. Foto: FEP Vis mere Elis lå længe på banen, inden han blev båret væk. Foto: FEP

Efter den voldsomme ulykke blev kampen, som Bordeaux endte med at vinde, genoptaget, men tankerne var på alt andet end sejren.

»Det er første gang i min karriere, at jeg har oplevet det her. Det var virkelig svært. Jeg havde lyst til at græde. I pausen fortalte de os, at han var vågen, men lige nu ved vi ikke noget,« sagde den tidligere FCK-målmand Karl-Johan Johnsson, der i dag spiller for Bordeaux, efter kampen.

»Før jeg taler om fodbold, håber jeg, at alt går godt for Alberth, for det er det vigtigste. Spillerens helbred kommer i første række,« lød det fra Guingamp-træner Stéphane Dumont.