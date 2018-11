Først blev Nicklas Bendtner norsk mester - så havde han endnu en god melding til Rosenborgs fans.

»Jeg regner også med, at jeg er i den næste sæson,« sagde han.

Dermed satte den danske angriber over VG for første gang ord på sin fremtid i den norske klub.

Selv om Nicklas Bendtner har kontrakt frem til udgangen af 2019 har det nærmest siden ankomsten i foråret 2017 været forventet, at opholdet i Rosenborg skulle være kortvarigt.

Nicklas Bendtner og træner Rini Coolen, efter at guldet er kommet i hus.

Ifølge den danske angriber har han altså tænkt sig at fuldføre kontrakten.

»Rosenborg har et specielt sted i mit hjerte,« sagde Nicklas Bendtner til VG efter kampen, da det norske mesterskab søndag aften blev en realitet med en 1-0-sejr ude over Start.

Det var andet år i træk, at Nicklas Bendtner kunne fejre et norsk mesterskab med Rosenborg.

Denne gang er det sket efter et turbulent efterår, hvor han er blevet dømt for vold mod en taxachauffør i København. Han har også løbende været kritiseret for sin indsats i kampene.

Starts Damion Lowe og Rosenborgs Nicklas Bendtner under eliteseriekampen i fotball mellom Start og Rosenborg på Sør Arena.

»Der er sket mange ting uden for banen, men det har ikke slået os ud af kurs. Vi har stået sammen og vist et enormt sammenhold,« sagde Nicklas Bendtner:

»Det viser egentlig 100%, hvad Rosenborg står for. Og det var det, de sagde, da jeg skrev under med klubben: At de værdier, de har, er sammenhold, klubfølelse, og at man passer på hinanden. Det synes jeg, at vi viser hele sæsonen igennem.«

Med bare én runde tilbage af Eliteserien har Rosenborg et forspring på syv point til nærmeste konkurrent.

Klubben kan også stadig nå at blive pokalmester for finalen venter forude - også sidste år vandt Rosenborg The Double.