Costa Rica fik blot et enkelt point ved VM. Derfor får landstræner Óscar Ramírez ikke forlænget sin kontrakt.

San José. 0-1 mod Serbien, 0-2 mod Brasilien og 2-2 mod Schweiz.

Costa Rica fik blot et enkelt point ud af anstrengelserne ved VM i fodbold, og det har Det Costaricanske Fodboldforbund nu taget konsekvensen af.

53-årige Óscar Ramírez, der har stået i spidsen for landsholdet siden 2015, får ikke forlænget sin kontrakt, der udløb ved udgangen af VM-slutrunden.

»Vi mener ikke, at det er passende, at han fortsætter i stillingen. Vi tror på hans evner, men komitéen har besluttet ikke at forlænge hans kontrakt.«

»Jeg vil takke Óscar for hans dedikation, professionalisme, disciplin og evne til at lære fra sig,« siger fodboldforbundets præsident, Rodolfo Villalobos.

Ramirez tog over i 2015, efter at han ellers var blevet ansat som landsholdslegenden Paulo Wanchopes assistent.

Men så blev Wanchope involveret i et slagsmål i Panama og trak sig som landstræner.

Modsat 2018-slutrunden i Rusland havde Costa Rica stor succes i Brasilien i 2014. Her vandt holdet en umådeligt svær gruppe med Uruguay, Italien og England.

Efterfølgende sejrede Costa Rica i straffesparkskonkurrence over Grækenland, før Holland blev stopklods i kvartfinalen.

/ritzau/AFP