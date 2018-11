En grusom video af en 15-årig syrisk flygtningedreng, som på voldelig vis mobbes, har vakt stor opsigt i England. Det fået har den danske Premier League-målmand Jonas Lössl til at tage affære.

»Jeg vil gerne vise min kærlighed til Jamal og hans familie ved at invitere ham til en Huddersfield-kamp som mine gæster,« skriver den danske landsholdsspiller på Twitter.

På den chokerende video ser man den syriske flygtningedreng modtage en skalle fra en 16-årig dreng, hvorefter han bliver grebet om halsen og skubbet ned på græsset for så at modtage en form for vandtortur, hvor bøllen tvinger vand ned i halsen på drengen, og råber 'jeg drukner dig!'.

Overfaldet, som foregik på en skole i Huddersfield den 25. oktober, har efter optagelsen er gået viralt fået konsekvenser for overfaldsmanden. Han er blevet arresteret af politiet i West Yorkshire, og skal møde i retten tiltalt for vold.

I completely agree with @mrjakehumphrey. I'd like to show my love to Jamal by inviting him and his family to a @htafcdotcom game as my guest. Can someone help me contact the right person connected with Jamal to arrange this please? — Jonas Lössl (@JonasLoessl) November 28, 2018

Billede fra videoen af overfaldet på drengen Jamal. Vis mere Billede fra videoen af overfaldet på drengen Jamal.

»Er der nogen, der kan hjælpe mig med at komme i kontakt med Jamal for at arrangere dette?« spørger Lössl, som til daglig spiller i Huddersfield, som i de sidste to sæsoner har spillet i den stjernespækkede Premier League, og som altså gerne vil give Jamal og hans familie en positiv oplevelse i England.



Den danske landsholdsmålmandsreserves sympatiske gestus er blevet omtalt i flere store medier i England, herunder Telegraph og The Sun. Der er også blevet oprettet en indsamling på nettet til Jamal, som har fået mere end 50.000 pund ind.



Politiet i West Yorkshire undersøger samtidig et andet overfald på drengen Jamal, som skulle være sket tre uger forinden, hvor han kom til skade med håndleddet, hvorfor han har armen i gips på videoen.



Siden er der dukket en anden video op fra samme skole, Almondbury Community School, hvor en hijab-klædt pige overfaldes af andre skoleelever. Denne sag kigger politiet også på.