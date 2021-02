De stødte sammen som to hanløver på savannen. Og der blev sagt grimme og provokerende ting. Men sammenstødet mellem Romelu Lukaku og Zlatan Ibrahimovic får ingen konskevenser.

Det er især AC Milans svenske stjerneanrgiber, som har stået for skud og har risikeret en hård straf, efter at han røg i clinch med Inters Romelo Lukaku i et lokalbrag i Milano i januar, hvor han stod for de værste tilsvininger.

Men Ibrahimovic' provokerende replikker til den mørke belgier bliver ikke vurderet til at være racistiske af det italienske fodboldforbund, FIGC. Det sker på baggrund af en afhøring af svenskeren.

Her kom Ibrahimovic med nogle ret spidsfindige forklaringer på, hvorfor han skulle have kaldt Lukaku for 'et lille æsel', og på hvorfor han skulle have sagt, at den belgiske angriber burde 'ringe til sin mor, så hun kunne lave sit voodoo-lort'.

Ifølge flere italienske medier så har FIGC købt Ibrahimovic' forklaring om, at både æsel- og voodoo-svineren ikke skal betragtes som værende racisistisk.

Begge udsagn skulle pege på hændelser og historier, som er sket i virkeligheden, fastholder Ibrahimovic.

Voodoo-referencen skulle stamme fra dengang, Romelu Lukaku ville skifte væk fra Everton. Her skulle en af klubbens ejere, Farhad Moshiri, have sagt, at Lukaku ville vælge at skifte til Chelsea efter råd fra sin mor, som han påstod dyrkede voodoo.

'Lille æsel'-kommentaren er ifølge Ibrahimovic en reference til dengang, de to angribere spillede sammen i Manchester United. Udtrykket bruges i England om en fodboldspiller med dårlig teknik, og derfor har kommentaren ikke noget med Lukakus afrikanske aner at gøre, lyder argumentet.