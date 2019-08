Real Madrid fik lørdag en perfekt begyndelse på den nye sæson i den spanske liga. På udebane blev det til sejr på 3-1 over Celta Vigo.

Hjemmeholdet havde ellers fine muligheder undervejs og spillede i overtal i mere end en halv time efter et rødt kort til Luka Modric, men Real overvandt udfordringerne.

På bænken hos Celta sad danske Pione Sisto, der længe har haft lang vej til spilletid, men han fik dog det sidste kvarter af kampen.

Waliseren Gareth Bale har også længe været uønsket i Real Madrid og var forventet solgt i dette transfervindue, men lørdag eftermiddag var han alligevel at finde i Reals startopstilling.

Gareth Bale gjorde fin figur med en assist i Real Madrid-sejren.

Blandt andet en skade til den nyindkøbte belgiske stjerne Eden Hazard har banet vej for Bale, der takkede for pladsen i startopstillingen ved at være afgørende allerede efter 11 minutter.

Bale udførte lækkerier i venstre side og gled til baglinjen, hvorfra han afleverede til forreste stolpe, hvor Karim Benzema gled bolden over stregen til 1-0.

Favoritten havde også muligheden for at øge til 2-0, men omvendt havde Celta også en stor chance for at udligne.

Kort inden pausen troede hjemmeholdets tilskuere længe, at det var blevet 1-1, men videodommersystemet, VAR, sørgede for, at målet blev trukket tilbage, fordi en Celta-spiller stod i marginal offsideposition inden målet.

En uforstående Luka Modric modtager direkte rødt.

Ti minutter efter pausen kom VAR derimod Celta til gode. Således fik Reals Luka Modric rødt kort for en frisparksforseelse ude ved sidelinjen.

Så kunne Celta med rette dufte muligheden for point, men tyske Toni Kroos havde andre planer. Efter et kort aftræk hamrede han bolden i mål via undersiden af overliggeren fra omtrent 30 meters afstand efter en time.

Så var det som om, at luften gik lidt af ballonen hos hjemmeholdet, og Real kunne ikke bare køre sejren hjem, men også cementere den, da Lucas Vázquez efter et gennemspillet angreb scorede til 3-0 ti minutter før tid.

I tillægstiden fik Celta dog pyntet på resultatet ved Iker Losada.

/ritzau/