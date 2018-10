Det var en glad Lasse Vigen Christensen, der mødte pressen efter Brøndby IF's sejr på 3-1 over AaB.

Anderledes kunne det naturligvis ikke være.

For det første scorede han Brøndbys tredje mål og for det andet fik han - for første gang siden Brøndby 2. september fik 2-2 i udekampen mod FC Midtjylland - spilletid i Superligaen.

»Årsagen til mit lange fravær må du spørge træneren (Alexander Zorniger, red.) om. Men jeg har ikke været skadet. Han har givet mig en forklaring og vurderet, at andre var mere egnede til opgaverne end jeg var. Sådan er fodbold,« sagde Lasse Vigen Christensen, der ikke lagde skjul på, at sejren over AaB var vigtig.

Brøndbys fans under Superligakampen mellem AaB og Brøndby IF på Aalborg Portland Park. Foto: Bo Amstrup Vis mere Brøndbys fans under Superligakampen mellem AaB og Brøndby IF på Aalborg Portland Park. Foto: Bo Amstrup

»Perioden siden vi vandt vores seneste sejr i Superligaen (i august mod Vendsyssel, red.) kan vi naturligvis ikke være tilfreds med. Hverken spille- eller resultatmæssigt har vi gjort det maksimalt, så det er helt klart forløsende for os, at vi i dag kan stå sammen og erobre tre point på en svær udebane,« sagde Lasse Vigen Christensen og tilføjede:

»En klub som Brøndby skal være med, hvor det er sjovt og vi skal gå efter at vinde alle kampe. Kampen mod AaB var et skridt i den rigtige retning, og så gider jeg ikke bruge tid på at kommentere de andre kampe. Det er jo svært for mig at tale om dem, når jeg ikke har deltaget i dem.«

Efter kampen blev Lasse Vigen Christensen rost af Alexander Zorniger.

»Hans præstation mod AaB var virkelig god. Han kommer ind fra bænken og scorer. Meget bedre kan det ikke være. Det er korrekt, at han før i aften ikke havde spillet de tre foregående Superliga-kampe (mod Sønderjyske, AGF og AC Horsens, red.). Men i begyndelsen af sæsonen var han altså en af de spillere, der fik allermest spilletid,« sagde Alexander Zorniger.

Brøndbys cheftræner Alexander Zorniger under Superligakampen mellem AaB og Brøndby IF på Aalborg Portland Park. Foto: Bo Amstrup Vis mere Brøndbys cheftræner Alexander Zorniger under Superligakampen mellem AaB og Brøndby IF på Aalborg Portland Park. Foto: Bo Amstrup

Han var glad for sejren over AaB.

»Jeg er altid tilfreds, når vi finder vejen til at erobre tre point. I sidste spillerunde mod AC Horsens leverede vi også en god præstation i første halvleg. Set over kampens 90 minutter var vores præstation mod AaB rigtig god,« sagde Alexander Zorninger, der smilede, da han blev stillet spørgsmålet om, hvordan han personligt har haft det den seneste måned, hvor resultaterne i Superligaen er gået Brøndby IF imod.

»Jeg vil sige, at det langt fra er min værste periode i mit liv. Det har jeg i øvrigt aldrig haft i fodbold og slet ikke i Danmark, hvor vi i Brøndby IF de seneste to år har spillet rigtig god fodbold. Kort sagt: Jeg er en glad mand, selvom det er indiskutabelt, at kameraerne det seneste stykke tid har fulgt mig længere tid end tidligere. Derfor er jeg tilfreds med, at jeg er fodboldtræner, der fokuserer på de gode ting, og ikke fodboldjournalist, der har en tendens til at se mest på de dårlige ting,« sagde Alexander Zorniger.

Brøndby-anfører Johan Larsson lagde op til Brøndby IF's første scoring, der blev sat ind på hovedstød af Kamil Wilczek.

»Sejren betyder, at vi kan gå ind til den kommende landsholdspause med mere ro end et nederlag ville have betydet. Vi er udmærket klar over, at resultaterne den seneste måned ikke har været optimale, men vi har hele tiden troet på os selv og egne kvaliteter,« sagde Johan Larsson.