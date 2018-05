Gareth Bale scorede et drømmemål i Champions League-finalen, da han efter bare tre minutter på banen kastede sig op i luften og saksesparkede 2-1-målet i nettet.

Det blev også til et mål mere på Liverpool-målmanden Loris Karius voldsomme drop, og dermed blev Gareth Bale den største helt - i sin måske sidste kamp.

»Jeg er nødt til at spille hver weekend - uge efter uge. Og det er ikke sket. Jeg skal sætte mig ned til sommer og have en samtale med min agent,« sagde Gareth Bale kort efter kampen til tv-stationen BT Sports.

Det er måske ikke verdens mest overraskende nyhed, at Gareth Bale ønsker sig væk efter en sæson, hvor han mere har lignet en reserve end den Galactico, som han oprindeligt blev købt som i Tottenham. I finalen startede han også ude, og det var han altså voldsomt skuffet over.

»Jeg er meget skuffet over ikke at starte inde. Jeg syntes, jeg fortjente det, men det er manageren, der bestemmer. Så jeg måtte bare gå ind og gøre en forskel, og det gjorde jeg da,« siger Gareth Bale i et interview, som danske TV3+ havde fået fingrene i.

Gareth Bale har igennem en længere periode været rygtet til Manchester United, men endnu er det altså usikkert, hvor Bale ender, når transfervinduet åbner. Indtil da vil han nok bare bade sig i den succes, som han gik ind og skaffede sig selv og Real Madrid med sine to finalemål. De måske sidste to i Real Madrid-trøjen.