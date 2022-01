Det vakte stor opmærksomhed verden over, da det kom frem, at den kvindelige Paris Saint-German-spiller Aminata Diallo var blevet varetægtsfængslet – mistænkt for et overfald på sin holdkammerat Kheira Hamraoui den 4. november.

Ja, faktisk har hele optrinet de seneste to måneder blevet ved med at fylde i alverdens medier. Selvom setuppet i historien ændrede sig undervejs, da det viste sig, at Aminata Diallo angiveligt ikke var kvinden bag overfaldet. I stedet blev Barcelona-legenden Eric Abidal involveret for det ikke skal være løgn.

Her to måneder efter sagaen begyndte, har de to kvinder ikke været i kamp for deres franske klub. Men det er angiveligt slut nu.

Den franske avis L'ÉQUIPE skriver nemlig, at begge kvinder er tilbage i kamptruppen i søndagens cupkamp mod Dijon.

Kheira Hamraouis ben fik en hård medfart. Foto: Politifoto Vis mere Kheira Hamraouis ben fik en hård medfart. Foto: Politifoto

Selvom de begge er tilbage på grønsværen, er sagen uden for kridtstregerne slet ikke færdig.

Diallo, der i første omgang blev fjernet som mistænkt for at være hovedpersonen bag, er stadig mistænkt for at involveret i overfaldet.

Angiveligt var hun chaufføren i den bil, der stoppede Kheira Hamraoui den 4. november, hvor to mænd overfaldt Hamraoui med en jernstang.

Med en retssag i gang, hvor de to parter er på hver sin side, skal de to holdkammerater se, om de kan finde melodien sammen på fodboldbanen. Første gang søndag klokken 14:30.