Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Victoria Politi offentliggjorde fotos af de formodede gerningsmænd efter de voldsomme scener under en derbykamp i den australske storby Melbourne – og nu har manden bag voldeligt overfald meldt sig selv.

Et sandt vanvid udspillede sig nemlig på direkte tv i weekenden, da Melbourne City-målmanden Tom Glover fik kastet en metalspand i hovedet og forlod opgøret med blodet sivende ned ad ansigtet i et opgør mod Melbourne Victory. En episode, som du kan se i videoafspilleren øverst i artiklen.

Den voldsomme episode fandt sted, da fans invaderede banen og gik til angreb på flere spillere. Efter de vanvittige scener udsendte Victoria Police billeder af gerningsmændene, der angiveligt stod bag flere af de chokerende hændelser.

Et billede blev frigivet af den formodede gerningsmand bag overfaldet på Tom Glover, der efter kampen måtte sys med flere stæng. Manden, som gik til angreb med metalspanden, har efterfølgende meldt sig selv til politiet.

Den formodede gerningsmand bag angrebet på Tom Glover. Foto: Victoria Politi Vis mere Den formodede gerningsmand bag angrebet på Tom Glover. Foto: Victoria Politi

Den 23-årige mand er ifølge Daily Mail blevet anklaget for en række lovovertrædelser – herunder det voldelige overfald på Melbourne City-målmanden.

Han er også blevet anklaget for voldelig uorden og for de optøjer, der fik kampen afbrudt.

Tom Glover har siden han blev angrebet været ude at sætte ord på, hvad han mener om hændelserne.

»Episoden er skuffende for australsk fodbold. The Socceroos (Australiens landshold, red.) var utrolige under VM og vi skulle forhåbentlig til at ride på den bølge af glæde for fodbolden, men en lille gruppe ødelægger det for alle,« udtalte Tom Glover til Nine Network ifølge news.com.au.

Udover at blive syet med flere sting, har Tom Glover pådraget sig en hjernerystelse.

Melbourne-derbyet blev efter urolighederne ikke genoptaget og det australske fodboldforbund var efterfølgende ude at fordømme urolighederne.

I et statement gjorde forbundet det klart, at en sådan adfærd »ikke har nogen plads« i australsk fodbold og de lovede »omfattende sanktioner« mod dem, der påstås at have været involveret i de voldsomme hændelser.