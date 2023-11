Bayern München på udebane og Galatasaray i Parken, der formentlig koger.

Det er de to kampe, der skal besegle FC Københavns skæbne i Champions League, hvor alt er pivåbent efter onsdagens vanvidssejr mod Manchester United.

Triumfen sender FCK op på andenpladsen i gruppen efter fire spilledage, mens Bayern München sikrede sig førstepladsen ved at besejre Galatasaray i aftenens anden kamp.

Det er de to øverst placerede hold i gruppen, der går videre til ottendedelsfinalen. Nummer tre skal spille Europa League.

FCKs Roony Bardghji sparkede liv i FCKs Champions League-drømme igen, da han bragte holdet foran 4-3. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere FCKs Roony Bardghji sparkede liv i FCKs Champions League-drømme igen, da han bragte holdet foran 4-3. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Aldrig har det set bedre ud for et FCK-avancement i årets Champions League, og det kan de danske mestre sikre sig ved flere forskellige scenarier. Her er et udpluk:

Vinder FC København sine to sidste kampe, er Jacob Neestrups tropper sikre på at kvalificere sig til ottendedelsfinalerne i det nye år.

Hvis FC København slår Bayern og spiller uafgjort mod Galatasaray (og den ikke bliver mere end 2-2) – eller omvendt.

Hvis ikke Manchester United slår Galatasaray på femte (og næstsidste) spilledag, kan FC København nøjes med en sejr over Galatasaray i det sidste opgør - også selvom man taber til Bayern.

Med andre ord er der god grund til at følge med i de to sidste spilledage.

For uanset, hvordan det udspiller sig, kommer FCK til at have noget at spille for helt til sidste gruppekamp. Det på trods af, at det flere gange undervejs i Champions League har ladet til, at klubben havde brug for et mirakel for at spille sig videre.

Bayern har indtil videre været stordominerende i gruppen, men det ville næppe overraske, hvis de tyske mestre roterer i deres trup i de to sidste kampe, da de reelt ikke har noget at spille om.